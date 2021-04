Ste že pospravili bunde? Napaka

Temperature pod ničlo, nevarnost pozebe

Mnogi so zadnje dneve marca že skočili v kratke hlače, saj so se temperature dvignile nad 20 stopinj Celzija. A to je bil le prehoden čas, prihaja vse kaj drugega. Zato tisti, ki ste že pospravili bunde v omare ali škatle, prinesite jih nazaj. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje prehod hladnega, polarnega zraka. Ponedeljek bo sicer še dokaj sončen in še ne tako mrzel, v torek pa precejšen mraz. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3, na Primorskem okoli 5 stopinj. »Hladno vreme z možnostjo snežnih ploh bo tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna. Precej verjetno je tudi, da bomo po nižinah izmerili negativne jutranje temperature.«Kako mrzla bodo jutra, bo odvisno predvsem od oblačnosti, vetra ter morebitne snežne odeje.« Zelo verjeten je sneg po nižinah. Kot piše Severe Weather, kažejo modeli, da bo v Italiji, Avstriji in Sloveniji v torek zjutraj padlo veliko snega (tudi do 30 cm, v Alpah do pol metra).Kot poroča Arso, bodo v torek popoldne bodo padavine povsod ponehale, proti večeru se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne snežne plohe. Burja bo oslabela.V četrtek kaže na sončno vreme z mrzlim jutrom. Oba dneva bo zjutraj nevarnost pozebe. Od 8. do 13. aprila se bo nad Alpe in zahodni Balkan širilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo ob koncu tedna oslabelo. Prevladovali bodo vetrovi zahodnih smeri, ki bodo prinašali nekoliko toplejši in vlažnejši zrak.