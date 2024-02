Ste slišali, kaj je občan naselja Gorenji Log našel? Končalo bi se lahko zelo slabo

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je danes dopoldan občan občine Tolmin naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Tega je našel v naselju Gorenji Log.

Kot so sporočili iz omenjene uprave, sta osebi iz Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije do uničenja na varno spravili najdeno topovsko granato.

Ta je težka 6,7 kilograma in kalibra 80 mm. Je avstro-ogrske izdelave in iz obdobja 1. svetovne vojne, so še zapisali.

Takšne granate so seveda lahko zelo nevarne. K sreči pa se je tokrat dobro razpletlo.