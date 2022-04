Ste slišali, kaj je o Janši dejal bivši politik Erjavec?

V oddaji Ena na ena na POP TV je tokrat Uroš Slak gostil nekdanjega večkratnega ministra in bivšega predsednika stranke Desus Karla Erjavca. Med drugim je Erjavec odgovoril na očitke, da je v času, ko je bil zunanji minister Slovenijo preveč približal Rusiji. A Erjevec je dejal, da je »Največji rusofil med politiki v Sloveniji je Janez Janša,«.

Karl Erjavec. FOTO: Blaz Samec

Spraševal se je kdo je prodal Slovensko industrijo jekla Rusom in razložil, da je zdajšnji okoljski minister Andrej Vizjak izpeljal ta projekt, operativno pa soproga takratnega vidnega člana SDS-a, dr. Zagožna. Leta 2012, kmalu potem ko je vlada prisegla, v Ljubljano prišel predsednik uprave Gazproma in že so se pogovarjali o tem, da bi izpeljali projekt Južni tok. Kot je dodal Erjavec je nato Janša odšel v Moskvo, da bi tam z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ta projekt speljali.

Karl Erjavec pa se je dotaknil tudi razmer v stranki, kjer je bil dolga leta predsednik in letos po 26 letih ni prestopila parlamentarnega praga. Na vprašanje, kdo je grobar te stanke je bil jasen. Po njegovem mnenju so to poslanci in bivša predsednica stranke Aleksandra Pivec.

»Aleksandri Pivec se vidi, da ni imela tega potenciala, da bi lahko vodila stranko, glede na to, da je že po nekaj mesecih doživela nezaupnico,« je ocenil.