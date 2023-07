Središče Ljubljane dobiva vodno skulpturo, ki bo privabljala poglede

Ljubljana bo predvidoma letos bogatejša za prav posebno novost. Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana, so na Slovenski cesti začeli postavljati vodno skulpturo. Ta bo mestu prinesla več stvari. Kot pravijo, bodo z njo oživili prostor, prispevali k ohlajanju ter ozaveščali o pomenu kakovostne pitne vode in okoljskih vrednotah. Skulptura ima več avtorjev. Zasnovali so jo Jan Filipec, mag. Mojca Kocbek Vimos, Sašo Vrabič in Primož Boršič.

»Gre za zahteven projekt, saj izvedba zahteva kompleksnost povezave med geometrijo vodne skulpture, hidravličnimi lastnostmi in prostorom, ki ga omejuje obstoječa infrastruktura. Na fakulteti za strojništvo so izvedli eksperimentalno študijo vodnih curkov za fontano in skladno z rezultati smo projekt dopolnili. Tako bo nov vodni element, ki bo posebnost v tem prostoru, ustrezal zmagovalni natečajni rešitvi, projektni dokumentaciji in vsem drugim pogojem za izvedbo,« so dejali v MOL-u.

Vodna skulptura seveda ne bo zastonj. Kot pravijo na MOL-u, bodo dela stala okoli 544.000 evrov brez DDV. Po njihovih ocenah bodo trajala do konca leta, a se časovnica lahko zaradi vremena še spremeni.

Več možnosti za osvežitev z vodo

Prebivalci in obiskovalci centra Ljubljane so se lahko v zadnjih letih med poletjem osvežili z vodo. Na Prešernovem trgu so se lahko nastavljali vodni prhi, na voljo pa so jim bili tudi pitniki. V MOL-u vidijo pri vodnih elementih več kot samo možnost za ohlajanje, predvsem pri omenjeni skulpturi.

»Vodni elementi v urbanem okolju pomembno vplivajo na ohlajanje mesta, hkrati imajo estetsko vlogo in prostoru dajejo celovito podobo. Številne ureditve vzdolž osrednjega dela Slovenske ceste, ki je tako po videzu kot prometni ureditvi posebnost v Ljubljani, danes zagotavljajo različne možnosti uporabe in doživljanja ulice ter prostorov ob njej. Ob načrtovanju prenove tega javnega prostora smo se odločili postaviti skulpturo v obliki vodnjaka, ki bo ploščadi pred arkadami Konzorcija dala značaj trga in ponudila različne interakcije ter bo privlačno in prepoznavno obeležje glavne ulice z bogato zgodovino, povezano z miti in legendami,« so dejali.