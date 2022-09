Spremembe na vrhu Telekoma Slovenije: odhaja Cvetko Sršen

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je v četrtek sprejel sklep o prenehanju mandata predsednika uprave Cvetka Sršena, ki je bil na čelu družbe od marca lani, in članice uprave Barbare Galičič Drakslar, in sicer z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najpozneje 31. oktobra. Z mesta člana uprave so medtem nadzorniki krivdno razrešili Tomaža Jontesa.

Jontes je bil z mesta člana uprave razrešen s četrtkom. Do imenovanja novega člana uprave so nadzorniki za vodenje komercialnega stebra pooblastili člana uprave Mitjo Štularja, so po četrtkovi seji nadzornega sveta prek spletne strani Ljubljanske borze še sporočili iz Telekoma Slovenije. V upravi Telekoma Slovenije poleg omenjenih sedi še delavska direktorica Špela Fortin. Do sprememb v upravi družbe prihaja teden dan pred skupščino, na kateri bodo odločali o prevetritvi nadzornega sveta. Menjavo pet od šestih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu predlaga Kapitalska družba (Kad).

Kad, ki je lastnik 5,59 odstotka Telekoma, predlaga razrešitev Iztoka Černoše, Karle Pinter, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in Jurija Toplaka, med nadzorniki pa naj bi ostal dosedanji član Aleksander Igličar. Za nove člane nadzornega sveta Telekoma Slovenije, ki bi štiriletni mandat mandat nastopili z dnem imenovanja na skupščini, so predlagani Roman Jerman, Tadeja Čelar, Alenka Čok Pangeršič, Miha Žejn in Robert Cimerman.

Razlog za odpoklic je med drugim, da se s strani novih članov nadzornega sveta, ki niso sodelovali pri sprejemanju preteklih odločitev, pregleda upravičenost njihovega sprejema ter spremljanje učinkov preteklih investicij oz. odločitev glede na dejansko stanje. Kot primer so v Kadu navedli nakup podjetja Actual I.T.

Po poročanju nekaterih medijev je bil 30 milijonov evrov vreden nakup tega podjetja preplačan in negospodaren, v upravi pa naj zanj ne bilo soglasja, saj naj bi mu nasprotovala Štular in Jontes. V Telekomu so pozneje zatrdili, da je bil opravljen skrbni pregled posla, dve revizijski hiši pa sta pripravili neodvisni cenitvi prevzete družbe.