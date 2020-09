Spregovorila o Janši in Kučanu: Počutim se slabo, grozijo mi smrtjo

Filozofinja, sociologinja in publicistka Spomenka Hribar, ena od sivih eminenc slovenske osamosvojitve, je kot gostja oddaje Intervju na TV Slovenija spregovorila o spravi, ki po njenem mnenju v Sloveniji skorajda ni več mogoča. »Sovraštvo širijo tako na levi kot na desni, s tem ko ne pristajajo na spravo, ki je nujna. Desničarji ne priznajo komunistom, da so del slovenskega naroda, levičarji pa ne domobrancem.«



Hribarjeva pravi, da se je v 30 letih naredilo tudi kaj dobrega za proces sprave, a so se v zadnjih mesecih stvari poslabšale. »Problem je bil že v začetku, da so se kmalu pojavili kriminalci (prodaja in preprodaja orožja), zadeva pa ni nikoli prišla na sodišče ali v parlament, potem je šlo naprej ... Smo brez svojega imetja in imamo to, kar so ustvarile naše generacije v socializmu in še prej.« Meni tudi, da bi lahko na desni vsaj malo priznali, da je bil socializem dober. »Mnogi so študirali, pokojnine so dobivale dekle in hlapci, dobili smo volilno pravico in ekonomsko samostojnost.« Po njenem mnenju je v Sloveniji vedno več sovraštva in vtikanja države v družbo, mladi in družine pa so žrtve razkola. Razkol v Sloveniji po njenem ponazarjata Milan Kučan in Janez Janša.



Hribarjeva je dejala, da so se za plebiscit in osamosvojitev le stežka poenotili, a da je bila to projekcija vseh – sama je pri tem imela aktivno vlogo pri 'štrikanju' med strankami. »Demos je izpeljal volitve, a je potem vnesel tudi razdor.«

Hribarjeva: Še vedno mi grozijo s smrtjo

Kot je priznala Hribarjeva, vsem tako imenovanim levičarjem, čeprav se sama nima za levičarko, grozijo, jih sramotijo, pljuvajo, zasmehujejo ... Še vedno ji tudi grozijo s smrtjo. »Takrat se slabo počutim in mi je hudo. S tem živim, lepo pa ni.« Uteho potem najde v pisanju. Do Janše kot politika, ki si po njenem mnenju želi podrediti vse strukture in dele oblasti, je danes zelo kritična, a priznava, da ima nanj kot zapornika iz leta 1988 lepe spomine in ji je v nekem smislu »še vedno drag«.