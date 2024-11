Spet po polžje čez Trojane? Obetajo se nove zapore

Tisti, ki so se ob začetku krompirjevih počitnic vozili po štajerski avtocesti proti Ljubljani, najbrž ne bodo kmalu pozabili kilometrskih kolon, ki so njihovo pot podaljšale za uro, dve, tri.

Zaradi del je bil namreč zaprt del avtoceste čez Trojane, kar pomeni, da so morali vozniki avtocesto zapustiti že na izvozu Vransko ter nato po regionalni cesti pot nadaljevati preko Trojan do Lukovice. Ker so se tisti konec tedna začele počitnice tudi v okoliških državah, mnogo Slovencev pa je hotelo izkoristiti jasno jesensko vreme za dnevne izlete, je nastala nepojmljiva gneča, ki je preizkušala potrpežljivost vseh, ki so se v njej znašli.

Nekaj podobnega pa se lahko že kmalu ponovi. Na Darsu namreč podobne zapore načrtujejo za še nekaj koncev tedna. V smeri proti Mariboru sta popolni zapori štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim predvideni za konec tedna med 22. in 25 novembrom ter nato še en konec tedna v prvi polovici decembra.

V smeri Ljubljane naj bi medtem štajersko avtocesto med Vranskim in Blagovico povsem zaprli konec tedna med 8. in 10. novembrom ter nato še en konec tedna v prvi polovici decembra. Točne termine bodo z Darsa še sporočili, obljubljajo.