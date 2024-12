Speča lepotica čaka kupca

»Okoli gradu se počasi vse zarašča, ovijalk ne manjka. Domačini so zaskrbljeni, da bo zelenje preraslo grad in ga skrilo. Ni jim vseeno, saj so v preteklosti tudi sami vložili številne ure in svoj denar, da smo obnovili grad, ki je v lasti zasebnice, ne pa v občinski lasti. Zato si res želimo, da grad dobi lastnika, ki bo našel zanj najboljšo rešitev in ga razvijal naprej,« župan Občine Mirna Dušan Skerbiš pove, kaj točno se dogaja okoli gradu Mirna, ki je eden lepših in redkih obnovljenih kulturnih spomenikov srednjeveške arhitekture na Slovenskem.

V roke misici

Več kot 60 let je minilo, odkar je leta 1962 na Mirno prišel žal že pokojni humanist dr. Marko Marin, dolgoletni profesor za gledališko zgodovino na ljubljanski Akademiji za radio, film in televizijo (AGRFT). Tod je hodil, ker je poznal kraje, saj je v sosednji Gabrovki odraščal njegov oče. Dr. Marin je v gradu Speča lepotica našel primeren prostor za vaje svojih študentov. A je tu naredil bistveno več. Živel je za ta grad: do leta 1991 je pozidal oglati stolp s streho in grajsko kaščo, po letu 2001 je s pomočjo društva Speča lepotica začel pridobivati občinska sredstva, pri tem mu je bil v veliko pomoč zdajšnji mirnski župan Skerbiš.

Marin je leta 1962 dobil grad v 99-letno upravljanje, leta 1997 pa je na podlagi zakona o lastninjenju postal njegov lastnik. Po njegovi smrti je leta 2015 stekel zapuščinski postopek. Ker je napisal oporoko, sta lastnika gradu postala Marija in Sergej Kerševan, Marinova polsestra in njen mož. Da je šel grad v zasebne roke, je številne na Mirni presenetilo, a taka je bila profesorjeva volja, zato so to spoštovali.

Grad se je prvič prodal leta 2020, ko je nemški umetnik Kailash Kokopelli prepričal Mehičanko Tatiano Rodriguez Anderson, da je odštela 600.000 evrov. Nemški umetnik bi moral najti še dodatne investitorje, da bi stekla obnovitvena dela. To mu ni uspelo, zato sta se s Tatiano Rodriguez Anderson poslovno razšla. Mehičanka se je odločila, da nepremičnino v Evropi proda. Je pa v minulih letih v grad vložila nekaj denarja: obnovili so okrogle stolpe, zamenjali okna in sanirali tla ter prenovili elektrifikacijo. Grad, ki je bil prvič omenjen leta 1165, med 2. svetovno vojno pa požgan, pa se vnovič prodaja. Izklicna cena znaša 1,2 milijona evrov, prodaja pa ga agencija Real Estate Pikado.

Najprej zemlja?

»Verjamem, da se bo zadeva iztekla v pravo smer,« se župan Skerbiš nadeja, da se tokrat prodaja le spelje. Še vedno je optimist. Tudi zato, ker je bodoči novi lastnik gradu, prihaja iz Anglije, vplačal varščino za nakup zemljišč okoli gradu, kar je po oceni poznavalcev prvi korak k nakupu. Občina Mirna je že lani decembra objavila javno zbiranje ponudb za prodajo teh zemljišč v obsegu skoraj 12.500 kvadratnih metrov. Izklicna cena je bila 300.000 evrov, bodoči, tako na Mirni vsi upajo, novi lastnik je letos spomladi vplačal varščino. Domačini verjamejo, da je s tem pokazal resnost in da bo poravnal tudi preostanek ter ne nazadnje kupil grad. Plačal je namreč že 30.000 varščine, kar ni malo. Prej so si potencialni kupci gradu na Mirni že podajali roke: prišli so iz Češke, Nemčije, Rusije, Srbije, Amerike, Avstralije in Kanade. Mirnčani upajo, da se Anglež kmalu vrne in udejanji svoje smele zamisli.