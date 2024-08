Ko je policist operativec, vodja izmene Obveščevalno-komunikacijskega centra Policijske uprave Murska Sobota Denis Burjan poročal, kaj vse so v ponedeljek, 5. avgusta, počeli pomurski policisti, je med drugim omenil kaznivo dejanje mučenja živali. Že v ponedeljek je na svoji spletni strani in na družbenem omrežju o isti žalostni zgodbi poročalo Društvo za zaščito živali Pomurja (DZŽP). Zapisali so: »Tešanovci, pozor! Obveščeni smo bili, da nekdo v naselju Tešanovci zastruplja pse. V nedeljo sta umrla dva, prejšnji teden trije! Pazite na svoje pse, imejte jih na varnem, na očeh, in bodite pozo...