Šolske počitnice zasnežene: snežna odeja bo pomrznila in obstala

Prebrodili smo vremensko dramatičen začetek tedna, ko je prvič v tem letu nad Slovenijo prišla izdatnejša snežna pošiljka in na cestah povzročila pravi prometni kaos. Brž ko se je pomirila razgreta kri voznikov in smo se nenadoma spet spomnili, kako se za volanom vesti v zimskih razmerah, pa se je po državi začelo razraščati zimsko veselje.

Po velikem delu Slovenije so po mestnih parkih, vaških travnikih in domačih dvoriščih kot gobe po dežju začeli rasti snežaki. Otroci so tudi po mestih – predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji ter na Gorenjskem – zahlačali v smučarskih kombinezonih in poskušali okepati starše, v snegu narediti snežnega angelčka in poiskati najbližjo vzpetinico, da bi se po njej zadričali na sankah. Zmotilo jih ni niti, da se je zaradi še vedno precej toplih tal in temperatur, ki so se vztrajno vrtele okoli ničle, sneg začel spreminjati v drsečo in cmokajočo plundro.

Zima je prišla kot naročeno tik pred začetkom počitnic. FOTO: Choreograph/Getty Images

Ta je verjetno prej zmotila odrasle, a tudi ti bodo že v prihodnjem tednu pod seboj namesto vodnatega cmokanja zaslišali škripanje snega. »V prihodnjem tednu ne bo bistveno bolj mraz, čez dan bo še naprej okoli ničle. A čaka nas tudi kakšna hladna noč, ko se bodo temperature malce spustile in bo snežna odeja pomrznila,« pravi meteorolog Brane Gregorčič z Arsa in nadaljuje, da bo sneg, ki je doslej zapadel in ki še prihaja, obstal. Tudi za čas šolskih zimskih počitnic.

»Zimsko vzdušje bo vztrajalo do konca meseca in verjetno tudi še v februar. Zima je prišla v ravno pravem času, da se je bodo otroci lahko naužili med počitnicami.«

Polarnega mraza ne bo

Velik del Slovenije je že pobelilo, zaradi kar 25-centimetrske snežne odeje bo z današnjim dnem začelo delovati celo goriško smučišče Lokve nad Novo Gorico. Vseeno pa sneg ni prišel v vse konce enakomerno.

Vzhodna Slovenija je sneg komaj dobro videla, saj ga je tam po nižinah le malce več kot za vzorec, zapadlo ga je morda okoli pet centimetrov, Prekmurje pa je po večini celo še kopno. A če je tamkajšnje otroke, ki imajo pred začetkom zimskih počitnic pouk le še petkrat, morda skrbelo, da bodo za zimo prikrajšani oziroma jih bodo starši morali odpeljati na višje ležeča smučišča ali v druge konce Slovenije, se zdaj lahko široko nasmehnejo. Po suhem vikendu, ki bo v znamenju negativnih temperatur, v ponedeljek in torek namreč spet pričakujemo pošiljko snežnih padavin, »ta bo tokrat za spremembo izdatnejša v vzhodni Sloveniji, kjer bo po nižinah zapadlo do deset centimetrov snega, v višje ležečih krajih, denimo na Pohorju, pa lahko pričakujemo, da se bo snežna odeja odebelila za kakšnih dvajset centimetrov«.

Kot naročeno za začetek zimskih počitnic, ki jih imajo prej prav v vzhodnem delu države. Nekaj snežink, čeprav manj, pa bomo videli tudi na zahodu in v osrednjem delu države, kot pravi Gregorčič, »dovolj za osvežitev bele snežne barve. Po nižinah po padlo okoli dodatnih pet centimetrov, v gorah pa še enkrat toliko.«

10 centimetrov novega snega lahko pričakujejo na vzhodu.

Do konca meseca, kar pa se bo razlilo tudi naprej v februar, nas torej čaka bela, zasnežena zima. In tudi temperature bodo zimske, čeprav o resnem, skoraj polarnem mrazu ne moremo govoriti. Modelske napovedi, ki so rade nekoliko bolj ekstremne od nato resnične situacije, sicer napovedujejo tudi deset, celo enajst stopinj pod lediščem, toda tako bo stisnilo kvečjemu v kakšnih lediščih proti koncu naslednjega tedna.

»Prihajajoče temperature bodo blizu dolgoletnega povprečja,« pove Gregorčič in dodaja, da bi se glede na nadpovprečno topel začetek leta celo spodobilo, da bi termometer kak dan pokazal kakšno stopinjo manj, kot bi bilo za ta čas pričakovano povprečje. »Čez dan bo okoli ničle, ponoči in zjutraj pa se bo ohladilo do minus pet.« Kakšno jutro proti koncu tedna morda še nekaj stopinj manj, a to se za pozni januar ne nazadnje tudi spodobi.