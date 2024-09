Sodobna fizioterapija v Sloveniji: klinika, ki spreminja potek rehabilitacije

Sodobna fizioterapija se močno razlikuje od tradicionalnih metod, ki so še vedno prevladujoče v Sloveniji. Napredek v znanosti in tehnologiji je omogočil razvoj specializirane fizioterapije, ki ponuja učinkovitejše in bolj trajne rešitve.

Žal pa so slovenski pacienti še vedno v primežu protokolov, ki se naslanjajo na zastarele metode splošne fizioterapije. »Trenutna realnost za večino ortopedskih pacientov je tako izrazito neučinkovita fizioterapija, ki jih po več epizodah neuspešnega zdravljenja pušča v obupu,« na kratko stanje fizioterapevtskih obravnav v javnih zavodih opišeta Nejc Šimenko, direktor klinike Medicofit, in Marko Stojanovič, diplomirani fizioterapevt.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit