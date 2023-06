Sodišče odločilo: Brščič je izgubil proti Mescu

Nekdanji predsednik Domovinske lige Bernard Brščič je izgubil odškodninsko tožbo proti Luki Mescu. Tožil ga je, ker ga je Mesec leta 2019 označil za fašista. Kot je pojasnil Mesec, zaradi njegovih žaljivih opazk o drugih rasah, manjšinah, zanikanja holokavsta in podobno. Brščič naj bi zaradi tega doživel duševno stisko, njegovo ime je bilo po njegovo blateno, zato je zahteval odškodnino v višini 8.000 evrov. Fotografsko potrditev sodbe je zagotovil Mesec z objavo na njegovem Facebook profilu.

Fotografija sodbe, ki jo je objavil Mesec. FOTO: Zaslonski posnetek

Mesec je zapisal, da je Brščič na sodišču »pokazal svoj pravi obraz. Za izjave, s katerimi širi zarote o multikulti-pedromarksistih, o tem, da so judje Nemcem skurili možgane s holokavstologijo, se niti za trenutek ni pokesal, še več poskušal se je pokazati kot nekakšna žrtev. Sam pa sem v svojo obrambo na sodišču povedal, da se je treba na retoriko, ki razčloveči cele skupine ljudi in se lahko razraste v protidemokratične in zločinske ideologije, ostro odzvati. Zato sem Brščiča označil za fašista.«

Sodba se glasi ...

Sodišče je tožbeni zahtevek Brščiča zavrnilo z obrazložitvijo: »Izjave, ki širijo, spodbujajo, promovirajo ali opravičujejo nasilje, sovraštvo ali nestrpnost do človeka ali do skupine ljudi pa ogrožajo socialno povezanost, pomenijo nevarnost nasilja in kršitve pravic drugih. Zato je pomembno, da se vodilni ljudje v državi nanje sprotno in odločno odzovejo /…/ Le s sprotnim in odločnim odzivanjem se lahko prepreči, da bi se takšne ideje radikalizirale in posledično ogrozile normalno delovanje demokracije.«

Mesec pa je v preteklosti že pojasnil, da Brščič ni le komentator, pač pa tudi politični aktivist in bivši voditelj stranke Domovinska liga. »Ko take ideje preidejo v politiko, postanejo nevarne. Vsi politični zločini doslej so se začeli z besedami - nadaljevali pa s tragedijami. Zato noben trenutek ni napačen, da fašistične ideje poimenujemo s pravim imenom.«