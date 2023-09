Mednarodno priznani in ugledni slovenski veterinar Bojan Edvard Frantar se je v soboto podal na Nanos. Pod vrhom 1313 metrov visoke planote je opazil čredo konj na paši v slabih razmerah. »V ogradi je bilo okoli 35 konj, ki so bili brez vode. Bili so nervozni in agresivni in so se gibali v glavnem okoli praznih PVC-bazenov. Tudi sveže trave ni več na pašniku,« nam je sporočil. Priložil je fotografijo z Nanosa in zapisal, da sta bila o dogodku obveščena policija in Društvo za zaščito konj in ostalih živali. Sence na fotografiji na dan, ko je bilo peklensko vroče, ni videti, skrb vzbujajoče pa j...