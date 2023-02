Sneg že na poti. Pa ste videli, kaj nas čaka prihodnji teden?

Če ste zimske stvari že oprali in skrili globoko v omaro, boste v prihodnjih dneh ta ista oblačila zelo verjetno spet vlekli iz nje. Ponoči nas bo dosegel sneg, tudi v nižinah. Ne bo ga ravno veliko, kakšnih pet do deset centimetrov ga utegne pasti, ponekod na Kočevskem in Notranjskem pa jih lahko doleti tudi več kot 20-centimetrska snežna odeja, so med tednom napovedovali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Oranžno opozorilo

Jutri zjutraj bodo padavine ponehale, na Primorskem bo pihala močna burja. Prav zaradi nje je del Slovenije ob morju odet v oranžno opozorilno barvo: »Najmočnejša bo od nedelje popoldne do ponedeljka zjutraj. Takrat bo v sunkih na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti do okoli 120 km/h.«

V nedeljo čez dan se bo ponekod v zahodni Sloveniji delno zjasnilo, v osrednji, južni in jugovzhodni Sloveniji bo občasno še naletaval sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Temperature krepko pod ničlo

Pokukali smo še v novi teden: med tednom bo bolj turobno, z jutranji temperaturami okoli ničle, čez dan pa se bo segrelo do pet in več stopinj, ob morju še nekaj stopinj več. Zanimiva pa je trenutna napoved za prihodnji vikend: jutranje temperature se bodo v osrednji Sloveniji spustile do –4 stopinje Celzija, medtem ko bo živo srebro čez dan poskočilo do 8 ali 9 stopinj Celzija.

10-dnevna vremenska napoved. FOTO: Arso

