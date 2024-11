Smetarji osupli, ko so sortirali smeti in v njih videli tole: »To je nesprejemljivo« (FOTO)

Družba Kocerod, ki upravlja ravnanje z odpadki za več občin v severovzhodni Sloveniji, je na družbenih omrežjih objavila zapis »Kokoš med embalažo?!« ob tem pa še pripadajočo fotografijo, na kateri lahko vidimo poginulo, še neoskubljeno kokoš.

»Dragi uporabniki, takšne nesprejemljive situacije nas opozarjajo, kako pomembno je pravilno ločevanje odpadkov. Zabojnik za embalažo ni mesto za karkoli drugega kot odpadno embalažo – ne za biološke odpadke, ne za ostale odpadke in zagotovo ne za žive ali poginule živali,« so zapisali zaposleni.

To ni prvič, da so na sortirni liniji pri praznjenju zabojnikov našli kadavra. Nedavno so recimo v zabojniku za embalažo našli tudi mačko in kokoš. Že takrat so opozorili, da mrtve živali niso gospodinjski odpadki, še manj pa odpadki, ki sodijo med embalažo.

Poginule živali v zabojnikih predstavljajo tveganje za zdravje in varnost delavcev, prav tako pa otežujejo delo v sortirnici in povečujejo stroške ravnanja z odpadki, opozarjajo v družbi Kocerod, ki je ključnega pomena za celotno regijo Koroške.

Zahtevajo po odgovornosti, od gospodinjstev pa pričakujejo, da bodo odpadke ločevali vestno. »Odpadki, ki jih odložimo v napačne zabojnike, niso več samo 'nekje daleč stran', ampak so naša skupna težava.«.