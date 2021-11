Slovenski policisti odslej vozijo beemveje (FOTO)

Slovenska avtocestna policija je pokazala novi pridobitvi znamke BMW in tudi dva motocikla tega proizvajalca. »Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana s sedežem v Kompoljah je danes v uporabo dobila dve novi patruljni vozili BMW 550i xDrive in dve motorni kolesi BMW R 1250 RT,« sporočajo policisti (nelektorirano) javnosti. Vozila so »visoko zmogljiva in bodo namenjena odkrivanju in preprečevanju najhujših prekrškov in kaznivih dejanj na avtocestnem omrežju. Policisti na avtocesti bodo z njimi še bolj vidni in prisotni in bodo še lažje ter učinkoviteje preprečevali prekrške in kazniva dejanja, predvsem pa bo pregon kršiteljev in storilcev varnejši, tako za policiste kot tudi ostale udeležence v cestnem prometu.«

Gre za letošnji prvi nakup vozil ministrstva za notranje zadeve za potrebe avtocestne policije. Med vozili izstopata oba avta, saj takšnih slovenska policija doslej še ni imela. Gre za zmogljivejši vozili s štirikolesnim pogonom, športnim podvozjem, hitrost razvijeta zelo hitro, prav tako pa imata vse potrebne asistenčne sisteme.

Skupno je ministrstvo v letošnjem letu sklenilo pogodbo za nakup kar 357 vozil in 342 vozil za operativni najem.

​