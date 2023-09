Slovenski zdravnik se drži za glavo: »Takle imamo«

Na družabnem omrežju X sta se oglasila dva slovenska doktorja in pojasnila birokratsko težavo, s katero se pogosto srečujejo zdravstveni delavci. »Namesto, da bi se zdravniki na primari ukvarjali z diagnostiko, zdravljenjem in strokovnim delom, naš čas namenjamo razmišljanju o zapletenih, nejasnih in velikokrat povsem neživljenjskih pravilih, ki z našo stroko nič nimajo,« je zapisala zdravnica. Spotaknila se je v primer, ki se je zgodil na Ptuju.

O primeru, ki kaže, kako neživljenjska so pravila ZZZS, je zdravnik takole zapisal. »Nepokreten pacient je bil operiran na hrbtenici v najbližji bolnici, ki dela take operacije. Po operaciji je bil naročen v isto bolnišnico na kontrolo k zdravniku, ki ga je operiral. Ker je nepokreten, mu pripada prevoz z reševalnim vozilom. Žal pa mu ne pripada prevoz do te bolnišnice in tega zdravnika, ker v bližji bolnišnici dela drug ortoped, ki pa ne operira hrbtenic in tega pacienta ne pozna.«

Zapletena birokracija ovira zdravljenje

Pravila ZZZS namreč določajo, tako zdravnik, da se pacientu plača prevoz do najbližje ustanove. »Obrazložitev ZZZS je namreč taka, da naj gre sedaj ta pacient z reševalnim prevozom do tega ortopeda, ki ga ne pozna in pri njem nima naročene kontrole, da ta ortoped napiše potrdilo, da se on in nihče v tej bolnici s tem ne ukvarja. S tem potrdilom naj gre do osebnega zdravnika, ki bo izdal nalog za prevoz do bolnišnice in zdravnika, ki ga je operiral in kjer ima kontrolo. Potem pa ga bo reševalno vozilo lahko peljalo in bo vse po pravilih ZZZS,« pojasnjuje zdravnik in zaključi: »Takle imamo«.

Primeru je potrdila njegova kolegica. »Točno tako. Bila tam. Slišala iz prve roke in videla na lastne oči. Počutila sem se kot v romanu Kafke. S tem se ukvarjamo, pazi (!), zdravniki, ki nas je, baje, premalo.«