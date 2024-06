Zdravnik Tomaž Franc Koželj ima ta hip v Sloveniji edini aktivno dovoljenje za licenciranje pilotov iz treh velikih zdravstvenih sistemov, in sicer Avstralije, Kanada in ZDA (FAA). Že več kot eno leto pa skuša pridobiti podaljšanje dovoljenja pri EASA (EU in Slovenija) pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS), kjer mu kljub uspešno opravljenemu izpitu maja lani ne podaljšajo licence za kirurgijo (KRG), saj od njega zahtevajo, da opravi tudi praktični del, torej operativne posege, čeprav je po izobrazbi specialist splošne kirurgije z dolgoletnimi izkušnjami. Eksistenčna stiska »Jaz sem zdravni...