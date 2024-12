Slovenska vojakinja iskreno: Ko se slečem sem ženska (VIDEO)

V tokratnem podkastu Sovoznik se je voditelju Gregorju Knafelcu pridružila podpolkovnica Nina Raduha, prva ženska poveljnica kontingenta Slovenske vojske v mirovni misiji Združenih narodov v Libanonu, je nedvomno ena izmed najpomembnejših ženskih osebnosti Slovenske vojske.

Poleg zahtevne vojaške kariere je Raduha tudi mama treh otrok. Odhod na misijo v Libanon je bil eden njenih največjih osebnih izzivov. »Težko je, a z odprtim pogovorom in podporo družine je to mogoče premagati,« je povedala. Zahvalila se je svojemu možu in širši družini, ki ji stojijo ob strani in omogočajo usklajevanje profesionalnih in osebnih obveznosti.

Razkrila pomen zlatega čeveljca

Najbolj ponosna je na prav posebno darilo. Nekoč je dobila zlati čeveljc, na katerem piše: »Dobro poveljnico je težko dobiti, še težje pozabiti.« Ta čeveljček je še vedno na njeni mizi. Pravi, da v službo prihaja zelo urejena in rada obuje visoke pete. To je dokazala tudi takrat, ko je bila poveljnica čete v Celju in je prišla obuta v visoke pete, zato je morala s 45-kilogramskim nahrbtnikom v drugi nadstropje in dokazala, da je važna vztrajnost, ne oprema. Zlati čeveljc je dobila, ko je odšla iz čete.

Ena od največjih prednosti Slovenske vojske je po njenem mnenju visoka morala in motiviranost pripadnikov. »Slovenski vojaki so predani svojemu poslanstvu, kar se kaže v pripravljenosti pomagati ob naravnih nesrečah in v odličnih rezultatih na mednarodnih šolanjih,« je povedala.