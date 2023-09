Bo Slovenija vzpostavila notranji nadzor s Hrvaško? »Nikoli ne reci nikoli,« pravi minister

Slovenija naj bi po poročanju medijev zaradi povečanega števila migrantov zaostrila nadzor na meji s Hrvaško, med drugim naj bi za nekaterimi mejnimi prehodi postavila nadzorne točke. Na policiji zanikajo, da bi šlo za uvajanje ponovnega nadzora na meji in dodajajo, da država zgolj krepi nadzor policije na koridorjih, po katerih prihajajo migranti.

Po neuradnih informacijah portala 24ur.com naj bi Slovenija po vzoru Italije zaostrila nadzor na meji s Hrvaško, pri tem pa postavila tudi nadzorne točke. Te naj bi bile takoj za mejnimi prehodi, kjer lahko varno zaustavljajo vozila, in sicer na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto pri železniškem nadvozu v Rigoncah, Trnovcu pri Metliki, na Obrežju pri Kalinu, na območju PU Koper pa v krajih Rakitovec, Podgorje in Sočerga. Za mejnim prehodom Obrežje naj bi policija izvajala opazovalno službo.

Na Generalni policijski upravi (GPU) zanikajo, da bi šlo za ponovno uvajanje nadzora na meji s Hrvaško. Kot je za STA povedala tiskovna predstavnica GPU Maja Ciperle Adlešič, je policija le okrepila svoj nadzor na točkah, po katerih v državo prihajajo migranti. V ta namen je okrepila mobilne policijske patrulje, ki na omenjenih koridorjih izvajajo nadzor.

Poklukar: Ne gre za notranjo kontrolo na meji s Hrvaško, ampak za poostrene izravnalne ukrepe

Poklukar je v podrobnejših pojasnilih dejal, da ne gre za notranjo kontrolo na meji s Hrvaško, ampak za poostrene izravnalne ukrepe. Ob tem je dejal, da je policija danes na najbolj kritičnih delih okrepila delo, in sicer na območju Novega mesta in Kopra, kjer je največja obremenjenost nezakonitega vstopa in tihotapcev. Slednjih so letos pridržali okoli 270.

Poklukar je poudaril, da ne gre za vzpostavljanje notranje kontroli na meji, ker velja za odprti schengenski prostor, so pa njihove aktivnosti usmerjene na odkrivanje migrantov in prijetje tihotapcev.

Po kakšnem ključu bo policija ustavljala osebe na teh notranjih točkah, ki jih nadzoruje? »Policija izvaja občasne kontrole. Če gre za sumljivo vozilo, bo to vozilo ustavila. Če gre za normalni tranzit preko meje, je stvar postopka policije,« je dejal.

Na vprašanje, ali obstaja možnost vzpostavitev notranje kontrole s Hrvaško po zgledu Avstrije s Slovenijo? »Tega ukrepa trenutno nimamo na mizi, spremljamo pa ukrepe ostalih držav. /…) Ampak nikoli ne reci nikoli.«

Poklukar je dodal, da se bo v četrtek na svetu ministrov za notranje zadeve v Bruslju sestal s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem, in se bosta pogovorila, kakšna bo pravzaprav skupna politika do Zahodnega Balkana in pa do upravljanja zahodno balkanske migrantske pot.