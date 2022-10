Slovenija in Nemčija bosta sodelovali pri vojaškem opremljanju, Šarec pravi ...

Slovenski obrambni minister Marjan Šarec je danes ob robu zasedanja ministrov zveze Nato z nemško kolegico Christine Lambrecht podpisal deklaracijo o krepitvi dvostranskega sodelovanja. Ta med drugim predvideva sodelovanje pri vojaškem opremljanju in razvoju zmogljivosti, je na twitterju zapisalo slovensko obrambno ministrstvo.

Podpis deklaracije o sodelovanju med Morsom in nemškim obrambnim ministrstvom poleg tega prinaša nadaljevanje obrambnega bilateralnega sodelovanja in sodelovanja v različnih pobudah, obenem pa tudi sodelovanje na vajah, usposabljanjih ter mednarodnih operacijah in misijah, je zapisalo ministrstvo.

»Imamo odlično priložnost ne le za izvajanje politike v praksi, ampak tudi za uresničitev naše skupne vizije na področju vaj, usposabljanj, skupnega sodelovanja v operacijah in misijah, razvoja zmogljivosti ter sodelovanja na področju opremljanja,« je ob tem povedal Šarec.

Kupujemo nove sisteme

Nove oborožitvene sisteme naj bi sicer Nemčija, Slovenija in še 13 drugih evropskih držav kupovale tudi v okviru pobude Zaščita evropskega neba, h kateri so danes v Bruslju pristopili ministri sodelujočih držav.

Gre za projekt, namenjen vzpostavitvi skupnega evropskega sistema zračne obrambe, pod vodstvom Nemčije. Z vzpostavitvijo novega sistema zračne obrambe si države želijo zapolniti vrzeli v sedanjem obstoječem sistemu zveze Nato za Evropo.

Berlin in Ljubljana obenem sodelujeta tudi pri pomoči Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Premierja Robert Golob in Olaf Scholz sta se tako sredi septembra dogovorila o izmenjavi vojaških vozil.