Slovenec prejel pomembno mednarodno nagrado

Slovenski oblikovalec Robert Žvokelj je prejel eno najuglednejših oblikovalskih nagrad na svetu Red Dot, ki si jo je prislužil z oblikovanjem dveh slovenskih poštnih znamk na temo olimpijskih iger. Priznanje je prejel v kategoriji Brands & communication design, ki se osredotoča na vizualno komunikacijo in oblikovanje blagovnih znamk.

Nagrajeni poštni znamki v japonski tradiciji origamijev upodabljata dve športni disciplini, v katerih so se slovenski športniki izkazali tekom olimpijskih iger v Tokiu, in sicer jadranje ter športno plezanje.

Kot je Žvokelj zapisal za STA, se je oblikovanja poštnih znamk lotil z veliko odgovornostjo. »Nenazadnje je znamka plačilni instrument države, ki posredno komunicira raven vizualne pismenosti«, je dodal.

Eden najbolj zaželenih dosežkov

Nagrada, ki jo za izjemne oblikovalske dosežke podeljujejo od leta 1955, v oblikovalski stroki velja za enega najbolj zaželenih znakov kakovosti. »Pri vse večji in hkrati mlajši konkurenci ima tudi priznanje, še posebej mednarodno, vedno večji pomen,« pa je za STA zapisal slovenski oblikovalec.

Da sta poštni znamki ugledali luč sveta, so zaslužni tudi Pošta Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in žirija javnega anonimnega natečaja, ki je prav tako prepoznala kakovost.

Žvokelj je sicer prejemnik številnih mednarodnih priznanj, eden največkrat nagrajenih posameznikov na bienalu Brumen in predavatelj na oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani.

Ključna sta naročnik in oblikovalec

Njegov oblikovalski izraz je po besedah oblikovalke in predavateljice na ALUO Petre Černe Oven kot »kameleonov odgovor na okolje: njegova oblikovalska rešitev se vedno prilagaja temu, kar mora komunicirati«, svežina njegovih rešitev pa izhaja prav iz poglobljene analize, premišljenega odnosa do vsebine in prefinjenega ravnovesja med tipografskimi in likovnimi elementi.

Pošta pogosto izda kakšne posebne znamke. FOTO: Pošta Slovenije

Na vprašanje STA, kaj je ključno za dobro oblikovanje na področju vizualnih komunikacij, je Žvokelj zapisal, da »naročnik in oblikovalec«. Sicer pa si želi, da se naročniki zavedajo ciljev. »Kako jih bodo dosegli, naj skozi proces argumentacij zaupajo strokovnjakom,« je dodal.

Vsakemu se posveti na svoj način

Leta 1966 v Ljubljani rojeni Žvokelj je na oddelku za oblikovanje ALUO diplomiral leta 1990. Po zaključku študija in kratkotrajni zaposlitvi v agenciji Kres je deloval pod imenom studio ID.

Med drugim je skupaj z Metko Dariš in Tomažem Permetom zasnoval celostno grafično podobo Slovenske kinoteke, s Petro Černe Oven in Ano Košir, ki sta se studiu ID pridružili kasneje, je skrbel za vizualne podobe galerij, publikacij, razstav in akcij ministrstva za kulturo. Oblikoval je kataloge in razstavne aplikacije Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Ob tem, da predava na ALUO, skupaj s Tatjano Mahovič in Andrejem Mahovičem deluje v studiu DAK.

Kot je v epistolah Ranka Novaka in Petre Černe Oven zapisala slednja, je tisto, kar je pri Žvoklju hvalevredno, »res to, da se posveti vsakemu projektu na popolnoma svoj način. Ne dela razlike med velikimi in malimi, ne dela razlike med projekti naključnih znancev in/ali prijateljev in med zvenečimi imeni pomembnih inštitucij«.