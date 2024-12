Slavje britansko-slovenskega prijateljstva (FOTO)

Na prestižni lokaciji Institute of Directors se je zbralo več kot 170 uglednih gostov iz sveta gospodarstva, politike in diplomacije. Dogodek je znova izpolnil svoj namen – povezovati vodilne politične odločevalce in gospodarstvenike, odpirati vrata novim poslovnim priložnostim in krepiti obstoječe odnose med Slovenijo in Združenim kraljestvom.

Dogodek sta odprla Barbara Uranjek, direktorica zbornice, in Luka Vesnaver, predsednik zbornice, član nadzornega sveta NLB in direktor ION Advisory. Skozi program pa je goste popeljal Mart D. Buh, vodja poslovnega razvoja pri zbornici. Med posebnimi gosti večera so bili Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Asta Vrečko, ministrica za kulturo, lord Michael James German, član zgornjega doma britanskega parlamenta, in Robert Prelesnik, partner v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki so v svojih nagovorih izpostavili pomen sodelovanja in povezovanja med državama.

Gala večer je privabil tudi številne ugledne poslovneže. Priznani slovenski pianist Ermin Tkalec, dobitnik najvišjih nagrad na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki živi v Londonu, je občinstvo navdušil z izbranimi klasičnimi skladbami. Številni so obisk Londona izkoristili tudi za udeležbo na poslovni delegaciji zbornice v Londonu, ki je potekala v dneh pred gala večerom, pa tudi za udeležbo na poslovni konferenci Naslednji koraki pri krepitvi odnosov med Združenim kraljestvom in Slovenijo.

Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, in njegova sodelavka, vodja komunikacij Polona Lovšin FOTO: MEDIASPEED.NET

Lastnik zdravstvene ustanove Dermatologija Bartenjev dr. Igor Bartenjev je v razkošno okrašen predbožični London pripotoval z ženo Andrejo Bartenjev. FOTO: MEDIASPEED.NET