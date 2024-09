Slavica in Josip sta obnovila zaobljube

Pred šestdesetimi leti, septembra 1964, sta pred oltar stopila Slavica Sitar, rojena Muršič, in Josip Sitar. In ljubezen pred bogom sta še enkrat potrdila pred dnevi. V zakonu se jima je rodilo sedem otrok, in sicer: Stanko, Božidar, Gordan (žal že pokojni), Bojan, Suzana, Zvonko in Robi. Postavila sta si tudi hišo na Pristavi nedaleč od Ljutomera. Slavica je bila ves čas gospodinja in je skrbela za otroke, Josip pa je bil strojnik težke mehanizacije. Oba sta bila vseskozi dejavna v družabnem življenju, zlasti v gasilstvu.

12 pravnukov že imata.

Ob praznovanju diamantne poroke sta zvestobo še enkrat potrdila v župnijski cerkvi v Ljutomeru, pred številnimi svati in pričama. Obred je opravil domači župnik Goran Merica. Na poroko sta slavljenca povabila sorodnike in prijatelje, domači so jima pripravili veliko presenečenj, tako sta se, denimo, iz Pristave do cerkve in nazaj peljala s kočijo. Kočijaž Franc je za to priložnost poskrbel s čudovito okrasitvijo voza in konj. Med potjo pri reki Ščavnica pred mostom ju je spet čakalo presenečenje, gasilci PGD Pristava so jima napravili špalir, saj je bil Josip poveljnik domačega društva; imel je pomembno vlogo, ko se je gradil gasilski dom, bil je tudi predsednik društva in mentor mladim gasilcem.

Obred ob diamantni poroki je vodil župnik Goran Merica. FOTO: PGD Pristava In Janko Žabota

Zgled vsem

Slavnostna povorka se je nato odpravila na pogostitev v Gasilski dom na Podgradju, kjer so vsi rajali do jutranjih ur, zaplesala pa sta tudi slavljenca.

»Šestdeset let je minilo od zaobljube. Šestdeset let je minilo, odkar sta si rekla da. V veliko čast smo si šteli, da smo bili danes lahko priča temu čudovitemu dogodku. Tovariš častni poveljnik Josip Sitar in Slavica Sitar! Biti skupaj v veselju in žalosti šestdeset let ni tako enostavno. Vidva sta kapitana v morju življenja! Naj vama usoda da le srečo, veselje in zabave še mnogo dni. Sta zgled za vse nas. Iz srca vam čestitamo za veliko zmago v ljubezni. Hvala vama, da smo del vajine srčne zgodbe,« so po diamantni poroki o svojem častnem poveljniku zapisali gasilci PGD Pristava pri Ljutomeru.

Jubilanta sta se zavrtela na plesišču. FOTO: PGD Pristava In Janko Žabota

Slavica in Josip sta zelo vesela, ko ju obiščejo otroci ter vnuki, ki jih imata kar 14, nadvse ponosna pa sta tudi na 12 pravnukov. Njuna vrata so vedno odprta in vsakomur rada pomagata.