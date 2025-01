Skupaj se približujeta Milanovi stotici

Eden najstarejših prebivalcev Ormoža Milan Čurin je v družbi najbližjih proslavil 97. rojstni dan. Ob njem je bila seveda tudi življenjska sopotnica Alojzija, za domače Slavica, s katero je poročen že 67 let: v letu, ko bo zaokrožil stotico, bosta z izbranko potrdila že 70 let zakona oziroma platinasto poroko, česar se neizmerno veselita.

Milan je ob praznovanju ponosno razrezal torto, počuti pa se odlično, kot je povedal, čeprav mu nekoliko nagajajo noge, pa tudi spomin. S Slavico kljub temu živita bogato in zadovoljno, hvaležna, da jima je namenjenih toliko skupnih let. Alojzija, rojena Šumljak, je prišla na svet 1937. v Družmirju pri Šoštanju, Milan pa 1928. v Ormožu.

Z družino in prijatelji

Spoznala sta se na Smrekovcu v Kamniško-Savinjskih Alpah. Slavica je bila gospodinja v planinski koči, Milan pa je kot lovec in gozdar pogosto zahajal tja. Pozneje je postal direktor gozdne uprave v Črni na Koroškem, kjer sta se poročila 1958. in živela do njegove upokojitve. Nato sta zgradila hišo v Ormožu in se z družino preselila v Prlekijo. Imata dve hčerki, Petro in Danijelo, dve vnukinji, Špelo in Nušo, ter tri vnuke, Matjaža, Adama in Miho, veselita pa se tudi pravnukov.

Milan jih torej šteje 97, Slavica pa 88 in živita doma. Oba sta prebolela možgansko kap, Milan pa še srčni infarkt in zlom kolka. A se kljub zdravstvenim tegobam ne vdata; oba še hodita, mama sicer nekoliko lažje, oče samo po stanovanju s hoduljo, sicer pa uporablja invalidski voziček. Zanju skrbijo hčerki in preostali člani družine, vsak dan pa ju obišče tudi negovalka iz Centra starejših občanov Ormož. Milan in Slavica sta zelo navezana drug na drugega. Dneve preživljata v družbi družine in prijateljev sosedov, rada se pogovarjata in obujata spomine.

