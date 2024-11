Skrivne recepture: okrogli ali na trstiki, oboji so slastni!

Turistično društvo Trimlini je v domačem vaškem domu pripravilo 4. Festival perecov, prest, ki na severovzhodu Slovenije ne smejo manjkati na praznični mizi. V Trimlinih tradicijo tega pekovskega izdelka ohranjajo s festivalom, ki vsako leto pritegne lepo število obiskovalcev.

Tako je bilo tudi letos, ko so povabili posameznike, društva, poklicne in ljubiteljske pripravljavce perecov, seveda pa je večina udeležencev poskusila še druge domače dobrote.

Tudi na odru je bilo veselo!

Najboljše na trstiko ovite perece so izdelale Balázs Varga, Valerija Magyar in Marija Bažika.

Skrivne recepture

Festival je tudi tekmovalne narave, saj vsako leto ocenijo najboljše, in sicer jih izberejo v dveh kategorijah: okrogli in na trstiko oviti perec (nádas perec). Najboljše okrogle so izdelale Irena Šimonka, Julianna Horvat in Irma Varga, na trstiko ovite pa Balázs Varga, Valerija Magyar in Marija Bažika.

Res je sicer, da so tekmovalke svoje preste pekle tudi po skrivnih recepturah, a prav velikega odstopanja ni bilo. Obvezne sestavine so gladka moka, mleko, margarina ali maslo, sol, sladkor, kvas, jajce. Ob pripravi priljubljenega pekovskega izdelka, ki je neredko priloga k bograču, je v dvorani potekal kulturni program, za katerega so poskrbeli različne glasbene skupine in posamezniki.