Skoraj 400 pohodnikov po Trstenjakovi poti iz Radgone in Negove (FOTO)

V organizaciji Planinskega društva Gornja Radgona, Turističnega društva Majolka, Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova in Turistično društvo Negova-Spodnji Ivanjci je minulo soboto potekal tradicionalni, že 'polnoletni', 18. Trstenjakov pohod do njegove rojstne hiše v Rodmošci.

Ker je pohod sponzorirala Fundacija dr. Antona Trstenjaka so bili pohodniki, teh je bilo skorajda 400, deležni vseh okrepčil in prigrizkov brez plačila. Tudi letos je bil start pohoda na dveh lokacijah, in sicer nekaj po 9. uri izpod vznožja cerkve svetega Petra v Gornji Radgoni, in slabo uro za tem izpred Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka v Negovi.

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

Pohodniki iz radgonske smeri, ki jih je bilo blizu 250, so bili pri družini Kniplič na Orehovskem Vrhu deležni prehrane in napitkov, za kar je poskrbelo TD Majolka. Iz negovske smeri pa je do Trstenjakove domačije prišlo okrog 140 udeležencev. Med njimi so bili učenci OŠ dr. Anton Trstenjak Negova od tretjega do devetega razreda, njihovi učitelji in drugi pohodniki.

Že nekaj let v negovski šoli velja praksa, da na dan male maše, to je 8. septembra, nimajo pouka in ta dan nadomestijo s Trstenjakovim pohodom. Toda, ker je bil lanski 8. september v nedeljo, na negovski šoli ni bilo pouka zaradi pohoda v torek, 24. decembra 2024.

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

Zanimiv in pester kulturni program

Ob Trstenjakovi domačiji so bili pohodniki iz obeh smeri znova deležni prehrane in napitkov, kar so udeležencem priskrbeli člani Planinskega društva Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Kmalu po prihodu pohodnikov iz obe smeri je negovska šola, ki jo je mimogrede obiskoval tudi akademik Trstenjak, pripravila »proslavo« s katero so simbolno obeležili 119. obletnico rojstva svojega pomembnega velikana.

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

Šlo je za zanimiv in pester kulturni program, ki ga je povezovala upokojena bivša ravnateljica negovske osnovne šole Slavica Trstenjak. Zbrane pa so nagovorili še Tonček Mlinarič, predsednik PD Gornja Radgona, ravnatelj OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Matej Kraner, predsednik TD Negova - Spodnji Ivanjci Zdenko Bratuša, predsednik Uprava Trstenjakove fundacije, Dušan Gerlovič ter slikar Lojze Veberič iz Murske Sobote. Slednji je Trstenjakovim sorodnikom, ki živijo v njegovi rojstni hiši izročil tradicionalni »kolač« rženega kruha. S tem je obudil spomin na preteklost, ko je ob svojih obiskih v Ljubljani Trstenjaku vedno prinesel domači kruh ...

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

In tako je minil še en izjemno zanimiv pohod, z zdravo rekreacijo, druženjem in kurjenjem odvečnih prazničnih kalorij, kar je izkoristilo veliko ljubiteljev pohodništva in narave sploh.

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste

FOTO: Bakal Oste