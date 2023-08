Sirote iz kletk spravili na varno: kriki so se mešali z bučanjem vode (FOTO)

V najhujši vremenski ujmi, ki je kadar koli prizadela Slovenijo, je voda odnesla na tisoče rejnih in prostoživečih živali, predvsem majhnih srn, zajcev, lisic, pa tudi hišnih ljubljenčkov. Nadvse žalostno zgodbo nam je razlagala Suzana Vodnjov, predsednica Društva proti mučenju živali Koroške: »Dobili smo obupan klic Petre iz Tolstega Vrha pri Ravnah na Koroškem, da se iz hiše, iz katere so gasilci pred dnevi evakuirali stanovalce, do glavne ceste sliši glasen mačji jok. To je točno tam, kjer je zaprta cesta na relaciji Ravne na Koroškem–Dravograd.

V spremstvu krajanov Tolstega Vrha smo nemudoma šli na teren. Po poplavljenem, razmočenem in strmem terenu smo se v tretje le prebili do hiše. Slišali so se bučanje vode in predirljivi mačji kriki. Skozi dvorišče in hišo buči voda. Šli smo za mačjimi glasovi in jih našli. Prizori so bili šokantni. Tri mačke so bile več dni zaprte v kurjih ali zajčjih kletkah, brez vode in hrane, v lastnih iztrebkih. V eni izmed kletk smo našli tudi večjo papigo, na kar nismo bili pripravljeni, a smo tudi to rešili. Mačke smo seveda brez pomislekov rešili in jih začasno odpeljali na varno v društvene prostore in obvestili lastnike. Treba je dodati, da so lastniki hiše z malim otrokom v naročju v noči evakuacije naredili, kar so v trenutkih groze, ko jim je voda zalivala dom, znali in zmogli. Mačke so dali sicer na varno pred vodo, a do njih niso več mogli. Čudi nas le, da niso poklicali na pomoč.«

Omenjena družina že doslej ni imela skoraj nič, zdaj pa nimajo čisto nič in bolj kot kritiko potrebujejo našo pomoč. Preseljeni so v blok, njihov dom ni več primeren za bivanje. »Če bi jim kdo lahko pomagal, naj nas kontaktira. Ker smo z mačkami zabasani do vratu, bi nujno potrebovali pomoč v obliki začasnega doma za te tri mačje sirote, še prej jih bomo veterinarsko oskrbeli. Je kje kdo, ki ima pogoje, da bi jih začasno vzel pod streho?« pravi Suzana Vodnjov, ki se vse življenje bori za živali.

