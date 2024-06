Sin novinarke nacionalke skoraj ostal brez očesa: Več ur so ga operirali, nismo vedeli, kaj bo

Življenje se ti v trenutku lahko obrne na glavo. To je na lastni koži občutila tudi novinarka nacionalke Barbara Renčof, ko je pred leti njen sin Oskar, ki je takrat štel osem let, med igro s prijateljem utrpel hudo poškodbo očesa z nožem. »Mislili so, da bo izgubil oko, a so mu ga naši strokovnjaki uspešno rešili,« so zapisali v objavi na družabnih omrežjih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

»Odpeljali smo ga na urgenco in od tam naravnost na Očesno kliniko. Že čez nekaj ur so ga operirali. Nismo vedeli, kaj bo. Ali bo izgubil oko? Bo imel prazno luknjo? Zdravniki so naredili čudež. Oskar je prestal tri zahtevne operacije in danes normalno vidi,« je hvaležna novinarka.

Novinarka se je zdaj kot ambasadorka pridružila akciji zbiranja denarja za prenosni biomikroskop, ki ga nujno potrebujejo na Očesni kliniki in je še posebej uporaben za pregledovanje majhnih otrok, saj lahko med očesnim pregledom sedijo v vozičku ali pri staršu v naročju.

Zapisali so, da je v začetku junija otroški oddelek Očesne klinike v Lutkovnem gledališču v Ljubljani organiziral dobrodelni dogodek za oftalmološko napravo za najmlajše, sredstva pa še vedno zbirajo na računu Športno humanitarnega društva Vztrajaj - Never give up, s katerim sodeluje Očesna klinika. Pomagate lahko z nakazilom na SI56 0203 2025 9609 009 (namen: UJEMI ME).

»Da bodo lahko še naprej počeli neverjetne reči in da bodo našim otrokom vračali vid, pomagajte,« je javnost k darovanju pozvala Barbara Renčof.