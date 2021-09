Simonitiju prekipelo, zapustil je sejo (VIDEO)

Skupno nujno sejo komisije DZ za peticije in odbora za kulturo, sklicano na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP, na kateri bi morali razpravljati tudi o statusu Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, so po slabi uri prekinili. Razlog je bil odsotnost pristojnih ministrov, od katerih so poslanci želeli slišati odgovore.Po mnenju predlagateljev (SD) Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot »razpihuje sovraštvo, žali ljudi in celo grozi z likvidacijami«, pa vendar ima status društva v javnem interesu, njegov donedavni predsedniktudi javno izjavlja, da je bil Hitler heroj. Predlagatelji želijo, da ministrstvo za kulturo prekliče sklep in pozove pristojne institucije, naj preverijo, če omenjeno društvo deluje v skladu z ustavo in zakonodajo.V burni razpravi je minister za kulturoocenil, da je seja o neonacizmu dobrodošla in bi bilo dobro, »da se o sovražnem govoru in o totalitarnih zločinskih sistemih, kot so komunizem, fašizem in nacizem, enkrat spregovori v parlamentu«. Prikimal je nekaterim stvarem, na katere so na ministrstvu že odgovorili. »So pa tudi stvari, ki ne držijo. Kot na primer, da je bilo to društvo financirano,« je dejal in dodal, da so bile to laži predsednice »te nazadnjaške stranke združene liste ali kako se imenujete«.Če je v Sloveniji neonacizem prisoten, naj to po njegovih navedbah detektirajo pristojni organi, sicer pa je treba po njegovem »enako in čuječe pristopiti tudi k detektiranju drugih totalitarnih sistemov«.Predsednica komisije za peticije(Levica) je ministra večkrat opozorila, naj se vzdrži žalitev, sicer pa imela precej dela tudi s poslancem SDS, ki ji je očital, da je sodelovala na okrogli mizi Antife.Minister Simoniti je sejo, ne da bi se opredelil do predlaganih sklepov, kmalu zapustil in tako povzročil še več razburjenja.