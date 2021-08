Shodil še zadnji od trojčkov (FOTO)

Sedmega avgusta 2018 se je družina Topolovec iz Šentjurja iz tričlanske povečala v šestčlansko oziroma celo sedemčlansko, če štejemo zraven še babico. Mimi Topolovec je ta dan v mariborski porodnišnici rodila trojčke Marcela, Domna in Eneja. Ti so na svet privekali dva meseca pred predvidenim rokom, s carskim rezom, zdravniki pa so že mesec dni spremljali njihov razvoj in stanje njihove mamice, ki je bila zato v porodnišnici že od julija. Doma pa je na svoje tri bratce težko čakal tudi takrat dobrih pet let star Patrik, ki bo čez dober teden šel že v tretji razred osnovne šole. In se je prav ...