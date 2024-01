SDS vložila interpelacijo zoper ministrico Stojmenovo Duh, očitajo ji tudi sum oškodovanja davkoplačevalcev

Poslanci SDS so danes v DZ vložili interpelacijo o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Med očitki navajajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela, sum oškodovanja davkoplačevalcev zaradi negospodarnega nakupa 13.000 računalnikov in zavajanje javnosti glede omenjenega nakupa računalnikov.

Osrednji razlog nakup 13.000 prenosnih računalnikov

Poslanci SDS v danes vloženi interpelaciji, ki so jo sicer predstavili v sredo, Stojmenovi Duh očitajo, da je bilo njeno delovanje od nastopa funkcije »zgolj in samo z vsemi njenimi močmi usmerjeno v rušenje dobrega in učinkovitega dela njenega predhodnika« Marka Borisa Andrijaniča. Ministrica po prepričanju največje opozicijske stranke po letu in pol ministrovanja ni pripravila enega zakona, ki bi prispeval k digitalni preobrazbi Slovenije.

Osrednji del razlogov za interpelacijo se nanaša na nakup 13.000 prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Stojmenovi Duh očitajo sum oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov ter negospodarno in nesmotrno upravljanje z javnimi sredstvi pri nakupu omenjenih računalnikov.

Najmanj 15 in največ 30 dni časa za odgovor

Nadalje ministrici očitajo zavajanje javnosti v zvezi z njenim ravnanjem pri nakupu računalnikov. Ministrica ima zdaj skladno s poslovnikom DZ najmanj 15 in največ 30 dni časa za odgovor nanjo.