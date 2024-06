S tomosi na Nizozemsko, žene pa za njimi (FOTO)

»Tole je pa presenečenje, nismo vedeli, kaj nas čaka,« je po prihodu v Goriško vas v občini Škocjan ganjen povedal Igor Jurečič, predsednik Društva starodobnih vozil Iskreni mopedisti. Osem mož na Tomosovih motorjih in dva v spremljevalnem vozilu so se v sredo ob pol osmih zvečer vrnili na Dolenjsko: v slabem tednu dni so prevozili 3147 kilometrov – do Amsterdama in nazaj! Na pot so odšli in jo tudi varno premagali Jonatan Blatnik, Dare Viršek, Jure Viršek, Janez Jelenc, Toni Povše, Jure Krnc, Sebastjan Simončič in Igor Jurečič, v spremljevalnem vozilu sta bila Rafael Knez in Milan Baša.

Po gasu

V Goriški vasi so jih pričakali kot državnike. Od 15. ure naprej je bilo v vasi živahno, vsak je kaj prinesel ali kako pomagal, da je praznik uspel. Postavili so mize, poskrbeli za hrano in pijačo, potem pa potrpežljivo čakali, da se popotniki javijo s poti. Nekaj po sedmi uri je bilo jasno, da so že na Rakovniku, organizacijska ekipa za sprejem je opravila še zadnji sestanek, ko so v dolini zagledali svoje prijatelje, očete, može, brate ...

Pred vstopom v Francijo FOTO: Iskreni mopedisti/Facebook

»Zdaj pa kar po gasu,« je domači napovedovalec Andrej pozval vse zbrane, da so naredili poseben špalir z mopedi. Ko so se iskreni mopedisti pripeljali na dvorišče, so seveda najprej prišli na vrsto za objeme in poljube ožji družinski člani.

»Pot je bila naporna, sprva sem bil skeptičen, kako bo z motivacijo, a ni bilo težav. Vsak dan smo zjutraj vstali in drug drugega bodrili. Dobro nam je šlo: začeli smo v Sloveniji, potovali do Amsterdama in kraja Wageningen, kjer je potekal Mopfest, potem pa obiskali še Belgijo, Francijo, Luksemburg, Švico in Italijo ter se vrnili domov,« je predsednik Igor opisal pot z glavnim ciljem na Mopfestu. Gre za mednarodni zbor ljubiteljev mopedov, torej tudi legendarnih Tomosovih.

Presenečenje

»Na taki dolgi razdalji fantje še niso vozili. Po sestankih in srečanjih pred odhodom pa je postalo jasno, da bo vse dobro, in sem se potolažila,« je priznala mopedistova žena Zdenka Simončič. »Malce smo jih presenetile: spravile smo se na letalo in priletele na Nizozemsko, kjer smo skupaj preživeli dva lepa dneva,« nam je še zaupala. To pa ni bilo edino presenečenje.

»Ko smo potovali, smo na facebooku videli objavo, da gre nekaj naših članov s kombijem v Pulj, tako so napisali. Sem si mislil, pa še v Pulj ne morete z motorjem! A se je izkazalo, da so potovali na Nizozemsko, kjer smo se jih zelo razveselili,« je pojasnil Igor.

3147 kilometrov so prevozili.

Na Mopfestu na Nizozemskem FOTO: Iskreni mopedisti/Facebook

Ko je zakrulilo v želodčkih, sta šla v akcijo Milan in Rafael. FOTO: Iskreni mopedisti/Facebook

Pri vaški cerkvi sta iz zvočnika odmevali harmonika in himna Iskrenih mopedistov. Nastala je pred dvema letoma, avtor melodije je Igor Osredkar, pri tekstu je sodeloval še Dejan Hočevar. Igor je član ansambla Mladi godci iz Horjula, vendar že 10 let živi na Dolenjskem. Tu je svoj dom našla tudi Koprčanka Hida Perše. »Že dolgo sem navdušena nad Tomosovimi motorji. Mama in oče sta oba delala v tovarni Tomos, svojega prvega tomosa sem dobila leta 1984. S tem sem odraščala, danes vozim tomosa APN 4, ki pa je predelan v sedmico.«

»Ja, tomosi so del nas od otroštva. Leta 2013 pa se je pojavila ideja, da bi se povezali v društvo, in zdaj nas je že 168 članov. Zakaj iskreni? Ker smo iskreni, ker taki smo, ker se radi vozimo naokoli,« je razložil predsednik Društva starodobnih vozil Iskreni mopedisti Igor Jurečič.

Spet doma! FOTO: Drago Perko

Domačini so bili veseli, da se je odprava srečno vrnila. FOTO: Drago Perko

Leta 2013 se je pojavila ideja, da bi se povezali v društvo, in zdaj nas je že 168 članov.

Še enkrat bi šel

Z njimi na Nizozemskem je bil tudi Jonatan Blatnik iz Laškega. »Vesel sem, da so me povabili. Sem častni član. Lepo mi je bilo. S tako ekipo bi šel še enkrat na tako pot, čeprav ni bilo lahko. A iskreni mopedisti smo še enkrat pokazali, da smo iskreni in pozorni do vseh ljudi, ne le na cesti,« je svoje dodal Laščan Jonatan.

Letos Nizozemska, naslednje leto pa kak drug konec. FOTO: Drago Perko

Objemi po vrnitvi FOTO: Drago Perko

Osmerico sta s kombijem spremljala Milan in Rafael. »Dela ni bilo veliko, tudi okvar na motorjih ne. Kaka guma je počila. Sicer pa sva pomagala pri točenju goriva, bila pa sva tudi tista, ki sva pripravljala hrano. Ko so bili lačni, sva hitro pripravila mizo in jih postregla. Tudi s papriko, kumaricami, pršutom.« Milan nam je še zaupal, da so ju na avstrijsko-nemški meji nemški policisti podrobno pregledali, preden so jima dovolili nadaljevati pot. Iskreni mopedisti so se domov vrnili s posebno nagrado kot najštevilnejša ekipa na Mopfestu. Preden smo se poslovili, pa so nam boljše polovice Goriške vasi prišepnile, da so jih fantje tako podžgali, da tudi same že načrtujejo podobno turo s tomosi po svetu.

Tudi predsednik si je zaslužil poljub svoje boljše polovice. FOTO: Drago Perko