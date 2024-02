S 1. marcem v Ljubljani za toliko dražje položnice za vodo in komunalne odpadke

V Ljubljani in okoliških občinah bodo od 1. marca dražje položnice za oskrbo s pitno vodo in ravnanje s komunalnimi odpadki. Novi cenik je danes sprejel svet ustanoviteljev javnih podjetij. Spremenili so tudi sistem ravnanja z nekomunalnimi odpadki.

Za storitve gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadno vodo spremenjene cene za občane občin družbenic pomenijo za 6,6 do 8,6 odstotka višje stroške, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, se bo skupni mesečni znesek na položnici povišal za 2,56 evra oz. z 29,72 na 32,28 evra. Za uporabnike, ki živijo v večstanovanjskem objektu, se bo skupni znesek na položnici povišal za 1,28 evra na 20,76 evra.

Za uporabnike objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami se bo znesek povišal za 3,54 na 27,48 evra, za uporabnike objektov z obstoječimi greznicami pa za 3,53 evra na 33,66 evra.

Storitve ravnanja s komunalnimi odpadki se bodo za občane medtem podražile za 6,6 do 7,6 odstotka. Stroški odvoza odpadkov na tri tedne v enostanovanjskem objektu se bodo s sedanjih 14,97 evrov zvišali na 15,95 evrov. Stroški odvoza enkrat na teden v večstanovanjskem objektu pa se bodo na osebo s sedanjih 6,63 zvišali na 7,13 evra.

Ob tem so na ljubljanski občini izpostavili, da storitve ravnanja s pitno in odpadno vodo ostajajo najcenejše v primerjavi z največjimi mestnimi občinami v Sloveniji, storitve ravnanja z odpadki pa med najugodnejšimi. Uporabniki bodo izračune po spremenjenih cenah prejeli na položnicah v mesecu aprilu.

Spremenjeni sistem ravnanja z nekomunalnimi odpadki

Člani sveta ustanoviteljev so danes obravnavali tudi cene ravnanja z nekomunalnimi odpadki, kar ni gospodarska javna služba, in potrdili spremembe načina prevzema gradbenih odpadkov, kar bodo občutili predvsem povzročitelji teh odpadkov iz dejavnosti.

Še vedno bo prevzem nekomunalnih odpadkov brez plačila omogočen občanom, vključenim v redni odvoz odpadkov, bodo pa v javnem podjetju Voka Snaga zaradi izkoriščanja te storitve na strani samostojnih podjetnikov in pravnih oseb brez plačila sprejemali le gradbene odpadke (mešanico betona, opeke, ploščic in keramike) brez nečistoč, ki jih bodo uporabniki pripeljali v Zbirni center Barje z osebnim vozilom ali z enoosno prikolico.

Večje količine teh odpadkov, ki jih bodo pripeljali s tovornimi vozili, in druge plačljive nekomunalne odpadke bodo medtem preusmerili na tehtanje in prevzem teh odpadkov zaračunali, so zapisali na ljubljanski občini.