Rušenje črne gradnje v Fiesi! Konec sage po 18 letih

Del na črno zgrajene vile na naslovu Fiesa 62, ki je bila do osebnega stečaja zakoncev do polovice v lasti dolgoletnega moža propadlega SCT, pokojnega Ivana Zidarja, druga polovica pa je pripadala Zidarjevi nekdanji ženi Vincenciji Lambergar, od katere se je ločil pri svojih 78, so začeli rušiti. 25 tisočakov bo stala izvršba. Na prestižni lokaciji nad jezerom v Fiesi so jo začeli graditi leta 2006, okolje pa propada že 18 let. Leta 2008 je gradbeni inšpektor ugotovil, da se gradi mimo gradbenega dovoljenja, približno štiri leta pozneje je odločba za odstranitev neskladij postala pravnomočn...