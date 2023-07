Rosvita Pesek: Kot gledalka mislim, da Studio City ne sodi na nacionalno televizijo

Voditeljica oddaje Odmevi Rosvita Pesek je za Delov podkast spregovorila o stanju na RTV Slovenija. V pogovoru z novinarkama Suzano Kos in Barbaro Eržen je dolgoletna novinarka, voditeljica in zgodovinarka, ki se je pred referendumom izrekla proti noveli zakona o RTV Slovenija, dejala, da so besedo depolitizacija zlorabili, saj je določena elita izbrala, katerim civilnim družbam bodo pripadli predstavniki v svetu zavoda. »Nobene demokratičnosti ni bilo, kdo bo sedel v svetu, je izbrala točno določena elita in prepričana sem, da so tudi pričakovanja popolnoma jasna,« je povedala.

V pogovoru z novinarkama Suzano Kos in Barbaro Eržen FOTO: Marko Feist

Glede prihodnosti TV Slovenija je Peskova črnogleda, saj po njenem mnenju zamujajo z vsem. Zamujajo z razvojem in tudi programske spremembe se po njenem mnenju ne bodo tako hitro poznale. »Civilna družba, izbrana na način politike, in to ene, je verjetno zelo kontrolirana civilna družba. Imamo skupino ljudi, ki si je zelo prizadevala z uveljavitvijo novega zakona, ta je kar povezana in deluje, nekaj nas je nekih opazovalcev tam vmes, ki si o njih mislimo svoje in o tistih na vrhu tudi svoje. Je pa tudi skupina ljudi, ki so vodstveno zelo povezani in deluje po svojih tirnicah. Generalnega direktorja ni več v hiši in počasi prihaja ta 'veksl'. Na RTV se je zmeraj vedelo, kdo nekako vlada. Imeli smo dolgo obdobje Janeza Kocjančiča, ki je prišel direktno iz politike k nam, mislim, da samo dve leti ni bil predsednik Združene liste. In če me vprašate zdaj po razliki ... Bilo je jasno in tudi kadrovske spremembe oziroma rešitve so bile takrat jasne. Ampak zmeraj so pazili, da so bili vsaj približno nabrani skupaj še iz drugega pola, opozicija je imela možnost, da je imela svoje predstavnike. Takšne ene 'špure', kot jo čutim sedaj, res nismo imeli. In tudi take ene špure, kot je bila v zadnjem programskem svetu, tudi ne.«

Izrazito politično

Na vprašanje, ali bi se morali po njenem mnenju oddaji Studio City in Politično s Tanjo Gobec vrniti na spored, pa je odgovorila: »Kot gledalka mislim, da Studio City ne sodi na nacionalno televizijo, saj ne ustreza nobenemu od standardov, ki jih morajo drugi spoštovati. V zadnjih dveh letih se je oddaja spremenila v izrazito politično enosmerno.«

Podobno je njeno mnenje tudi o oddaji Arena, ki jo je nasledila na sporedu.