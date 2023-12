Rogličev dres šel za med

Slovenski športniki so že večkrat dokazali, da se vedno odzovejo, ko jih kdo prosi za pomoč. Kako veliko srce ima vsak od njih, so pokazali tudi v posebnem humanitarno-medicinskem projektu, ko so s svojimi dresi pomagali pri zbiranju finančnih sredstev za humanitarno odpravo v Ugando, kamor se odpravljajo študenta zadnjega letnika medicine Ana Mervič in Jakob Nečemer ter študentki zadnjega letnika dentalne medicine Katarina Horvat in Gloria Šarlah.

Četverica bo namreč v jugovzhodnem delu afriške države Ugande, na otoku Bwama, od aprila do julija 2024 v okviru humanitarno-medicinske odprave ponujala čim boljšo strokovno zdravstveno oskrbo na tamkajšnji kliniki, ki jo bodo dopolnjevali z obiski odročnih vasi.

Katarina Horvat, Ana Mervič, Gloria Šarlah in Jakob Nečemer (z leve) gredo aprila v Ugando. FOTO: Osebni arhiv

»Naše delovanje bo zajemalo zobozdravstveno oskrbo, manjše kirurške posege, oskrbo kroničnih ran, testiranje in zdravljenje nalezljivih bolezni, krvne preiskave, vodenje kroničnih bolezni ter ginekološko in porodniško obravnavo. Hkrati si želimo ozaveščati o pomembnosti higiene, ustnega zdravja, zaščite pred nalezljivimi boleznimi in uravnotežene prehrane,« pojasnjujejo študentje. Zanje bo vse to neprecenljiv vir znanja in izkušenj, s katerimi bodo bogatili tudi slovensko znanje tropske in potovalne medicine.

12.630 evrov morajo še zbrati.

Dresi slovenskih športnikov so bili na dražbi sedem dni. FOTO: Osebni arhiv

»Globalizacija in neomejene možnosti potovanj so skrčile naš planet v svetovno vas. Tako se zemljevid bolezni z migracijo ljudi in živali izrisuje vsak dan znova in že jutri lahko na vrata slovenskega zdravnika potrka popotnik, ki je še pred 15 urami opazoval živali v podsaharski Afriki, pil vodo iz porečja ledenikov andskega gorovja ali plaval med koralnimi grebeni Avstralije.«

Nadaljujejo zbiranje sredstev

Ves predzadnji novembrski teden so imeli na facebook strani Humanitarno-medicinska odprava Uganda april 2024 na dražbi drese slovenskih športnikov »iz širokega nabora športnih panog, od belih strmin do košarkarskih in nogometnih igrišč ter ne nazadnje do kolesarskih stez, kjer nas je podprl Primož Roglič,« so poudarili. Želeli so, da bi tako zbrali vsaj 15.000 evrov za pomoč Ugandčanom. Izpeljava takšnih odprav temelji na prostovoljstvu in dobrosrčnih donacijah za nakup zdravil, sanitetnega materiala in druge medicinske opreme za oskrbo tamkajšnjih ljudi.

Res se zahval-jujemo vsem športnikom, medijem in vsem, ki so sodelovali. Bila je lepa izkušnja.

Šarlahova nam je pojasnila, da so zelo zadovoljni s podporo, ki so jim jo izkazali dobri ljudje, četudi so z dražbo na koncu zbrali 2370 evrov. »Res se zahvaljujemo vsem športnikom, medijem in vsem, ki so sodelovali. Bila je lepa izkušnja,« je strnila sogovornica. In dodala, da so največ iztržili za Rogličev dres (260 evrov), le 60 evrov manj za dres nogometaša Jana Mlakarja. Do konca finančnega cilja potrebujejo še 12.630 evrov, a kot dodaja študentka, so vsi štirje odločeni, da bodo v Ugando vsekakor šli.

»Preostanek denarja bomo zbrali z dobrodelnimi stojnicami po Sloveniji. Upam, da nam uspe,« so zelo optimistični. Študentom seveda lahko pomagate tudi z nakazilom denarja na poseben tekoči račun, ki je objavljen na facebook strani odprave.