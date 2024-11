Robert Golob pravi, da je razumel sporočilo državljanov. Pa ga je res?

Premier Robert Golob je prejšnji teden v pogovoru za STA v luči precej nizke javnomnenjske podpore stranki Gibanje Svoboda in vladi napovedal zmanjšanje števila službenih poti v tujino.

»Sem pa razumel sporočilo, zato sem odpovedal večino službenih poti v tujino in se bom prvenstveno posvečal temu, kako izboljšati položaj ljudi v Sloveniji. Po dogovoru s predsednico države bom tako večino obveznosti v tujini v prihodnjem letu prepustil njej,« je napovedal ob oceni, da se trend javnomnenjske podpore že obrača.

Politična komentatorja Uroša Esiha in Roka Čakša smo vprašali, ali je premier res razumel sporočilo oziroma ali je so bile za padec podpore njegovi vladi res krive predvsem službene poti v tujino.

Esih: Golob se potem v tujino ne odpoveduje zato, da bi imel več časa za domače zadeve

Uroš Esih. FOTO: Voranc Vogel

Posvetil se bo domači predvolilni kampanji

»Stopimo najprej korak nazaj. Pozitivne zgodbe v zunanji politiki ne prinašajo pozitivnih točk, afere in neusklajenosti, ki smo jim v slovenski zunanji politiki v zadnjih dveh letih nadpovprečno priča, pa jih odnašajo. Golob se potem v tujino v naslednjem letu ne odpoveduje zato, da bi imel več časa za izboljšanje položaja doma, ampak zato, ker je v letošnjem letu uresničil večino svojih zunanjepolitičnih ciljev in ciljev svojega prišepetovalskega krožka, ki je izrazito proameriško, proizraelsko in antikitajsko usmerjen,« meni Esih in dodaja, da je Golob je letos izrinil predsednico republike(po sistemu rotacije je bila ona na vrsti) pri septembrskem obisku OZN.

Kot še poudarja Esih, je Slovenija namreč septembra predsedovala varnostnemu svetu OZN, zato je bilo po njegovem mnenju gostovanje premierja Goloba precej bolj odmevno, kot bo naslednje leto obisk predsednice republike. »Golob je uspel tudi unovčiti žeton izmenjave ruskih vohunov, in od ZDA iztržiti obisk pri odhajajočem predsedniku ZDA Joeju Bidnu. S tem je prehitel predsednico republike, ki ima verjetno nekoliko več možnosti, da jo zaradi preteklih poslovnih povezav sprejme novi predsednik ZDA Donald Trump. Golob je torej strateške zunanjepolitične cilje izpolnil že letos, zato predsednici republike »gentlemansko« prepušča zunanjepolitični oder naslednje leto, ko se bo, kot je med vrsticami jasno napovedal v intervjuju za STA, odločno posvetil predvolilni kampanji doma,« še dodaja novinar Dela.

Esih je izpostavil še dejstvo, da sta Golob in njegov krog zelo obremenjena z javnomnenjskimi anketami: »Na nihanje podpore se odzivajo skoraj dnevno, impulzivno, brez večjega strateškega razmisleka. Pri tem so tudi pogosto zelo nekonsistentni, saj so v imenu hipnega izboljšanja rejtingov pripravljeni stališča, ki so jih zagovarjali do tedaj, obrniti za 180 stopinj.«

Čakš: Razumel je predvsem sporočilo, da se bližajo volitve

Rok Čakš. FOTO: Osebni arhiv

pa je prepričan, da je Golob »predvsem razumel sporočilo, da se volitve nezadržno bližajo, podpora njegovi vladi, stranki in njemu osebno pa kopni kot novembrski sneg«. Kot dodaja, si je v preteklih mesecih premier privoščil nekaj napol državnih napol turističnih potovanj, pri čemer se po njegovih besedah zdi, da je lokacije izbiral prej po kriteriju, kje se da posneti boljši selfi za omrežja, kot pa glede na to, kaj je v največjo korist države. Čakš meni še, da so sicer na potovanjih nastali lepi posnetki za instagram, vendar pa javnost nad tovrstnimi »prioritetami« predsednika vlade ni bila najbolj navdušena.

Zdaj je po mnenju komentatorja spoznanje jasno: vsaj do volitev potovalne ambicije potisniti na stran in se osredotočiti na domače zadeve, sicer naslednjega mandata in novih priložnosti za potovanja v vlogi predstavnikov države ne bo.

Esih: Bolj kot se Golob oglaša, manj dela ima opozicija

Komentatorja smo vprašali tudi, ali s takšnimi uradnimi izjavami premier sam daje material za kritiko javnosti oziroma opoziciji in kaj priporočata Golobovim komunikacijskim strategom za v prihodnje.

»Gotovo. Bolj kot se Golob oglaša in se, kot vidimo, zapleta v nedoslednosti, manj dela ima opozicija. Dovolj je le, da opozicija razgalja njegove primere prelomljenih političnih obljub,« pravi Esih. Golobovim strategom bi po njegovem mnenju veljalo svetovati manj udejstvovanja na družbenih omrežjih, ki gotovo niso sveti gral komuniciranja za predsednika vlade oziroma rešilna bilka za padajoče rejtinge vlade. »Več časa se morajo posvetiti komuniciranju odločitev za konkretne ukrepe, saj se je že večkrat izkazalo, da niso bili sposobni skomunicirati ’celotne slike’, kar je že v več primerih sfižilo nekatere smiselno pripravljene ukrepe,« še dodaja.

Čakš: Premier naj neha poslušati vplivneže

Kaj pa bi jim svetoval Čakš? »Če bi me o tem povprašali, bi Golobovim strategom ponudil brezplačen nasvet, da na tako pomembnem področju prenehajo poslušati razne influencerje in druge amaterje iz prijateljskega kroga njegove partnerke ter komuniciranje predsednika vlade z javnostjo prepustijo profesionalcem,« pravi Čakš, ki meni še, da naj se premier Golob enkrat vendarle drži lastnih besed, ko je v času volilne kampanje zagotavljal, da njega, za razliko od prejšnjega premierja Janeza Janše, na družabnih omrežjih ne bo.