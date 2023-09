Razstavo je Avgust dobil za rojstnodnevno darilo (FOTO)

Društvo likovnikov Cerklje na Gorenjskem je bilo ustanovljeno leta 1999 in povezuje ljubitelje likovnega ustvarjanja. Organizirajo tečaje in delavnice risanja, slikanja, kaligrafije in drugih tehnik, pred letom dni pa so postali Sekcija likovnikov pri Društvu upokojencev Cerklje.

V galeriji v Petrovčevi hiši so v petek, 8. septembra, slovesno odprli samostojno pregledno razstavo slikarja Avgusta Starovašnika iz Grada pri Cerkljah, ki je te dni praznoval 70. rojstni dan. Na ogled je postavil 24 slik, makete stare avtobusne postaje Kranj iz leta 1970 in vse svoje knjige, tudi peto, Prevara v Firencah, pa tudi staro skrinjo, izdelano iz stirodura, na kateri so poslikane tri svetnice iz cerkve v Gradu, sv. Helena, sv. Lucija in sv. Barbara.

Kulturni program in odprtje je odlično vodila Tončka Prdan.

Številni obiskovalci in gostje so z zanimanjem prisluhnili slikarju Avgustu Starovašniku.

Podaljšali so jo

Do zdaj je Avgust pripravil že pet samostojnih in osemnajst skupinskih razstav po Sloveniji. Sicer pa opus njegovega dela presega več kot sto del, ki so na ogled tudi v tujini, v Veliki Britaniji, Nemčiji in na Hrvaškem. Razstavo so mu omogočili člani likovne sekcije, ki jo vodi Zofka Hacin, pri postavitvi pa sta mu pomagala Branko Lozar in Marjan Vreš. Zahvalo je izrekel tudi direktorici Zavoda za turizem Cerklje Poloni Šafer.

Zaradi velikega zanimanja so jo podaljšali do sobote, 16. septembra. Na ogled so slike, ki predstavljajo njegovo celotno slikarsko obdobje, od 1976. leta.

Avgust je v sebi nosil tudi željo pa pisanju knjig, do danes jih je izdal že pet. Zadnja ima naslov Prevara v Firencah. Njegove zgodbe temeljijo na resničnih dogodkih, za piko na i je pisateljeva domišljija. Zgodba pripoveduje o mladeniču, ki se je odpravil v Italijo z veliko željo, da si pridobi slikarsko znanje. Rdeča nit je dekle po imenu Flora. Tudi Avgustu je sicer uspelo naslikati Tizianovo Floro, kar mu je bilo v pravi užitek. Za svetovanje pri pisanju nove knjige se je zahvalil Mariji Bečan.

Letos je naslikal tudi Tizianovo Floro.

Prvo sliko, Sv. Petra v ječi, je ustvaril leta 1976.

Proučuje zgodovinske zapise in stare fotografije.

Tudi mojster jaslic

Avgust je slikar realist, ki z mehkobo potez in toplino barv ogreje oko in srce gledalca. Dar opazovanja sveta okoli sebe in prenos videnega ter občutenega dogajanja na papir oziroma platno je prinesel na svet že ob rojstvu. Nadgrajeval ga je z izobraževanjem pri različnih slikarjih, pri katerih je spoznaval skrivnosti barvnih mešanic in novih materialov. Ohranil pa je svoj slikarski slog in se ni podredil modernističnim smernicam. Že kot osnovnošolec je pokazal talent. Leta 1975 se je iz Kranja preselil v Grad pri Cerkljah in se z vsem žarom posvetil slikanju. Leta 1976 se je lotil najtežje tehnike: olje na platno. Nastala je slika Sv. Jožef v ječi po slikarju Rembrandtu. Naslednje leto je nastala slika sv. Ezekiela, enega od svetnikov s stropne poslikave Sikstinske kapele slikarja Michelangela.

Vodnjak v Štanjelu je nastal 2007.

Udeleževal se je poletnih slikarskih taborov v Štanjelu, razstav v Medvodah in Sori ter Groharjeve kolonije v Sorici. Udeležil se je tudi taborov ljubiteljskih slikarjev in fotografov pod okriljem JSKD, Loški potok, Volčji Potok, grad Tuštanj in drugih. Za božič je od leta 2011 v Petrovčevi hiši postavljal cerkljanske jaslice različnih velikosti ob pomoči članov Društva likovnikov Cerklje. Vsako leto je zanje izdelal in dodal nove znamenite objekte v občini. Izdelal je cerkev Marijinega Vnebovzetja v Cerkljah, spomenik Davorina Jenka, Petrovčevo, Hribarjevo in Borštnikovo hišo, spominski park pred osnovno šolo, cerkve v Gradu, Dvorjah, Češnjevku, grad Strmol, brezjansko baziliko, Cerkev sv. Petra v Vatikanu in cerkve v Adergasu. Jaslice so zavzemale prostor v Galeriji pa tudi v zgornjih prostorih poleg knjižnice, kjer so jih razstavljali tudi gostujoči umetniki in domačini. Njegove so na ogled tudi v Muzeju jaslic na Brezjah, poklonjene v tamkajšnjo zbirko.

Tokratna razstava, ki bo na ogled do sobote, 16. septembra, od 10. do 18. ure v Galeriji Petrovčeve hiše, je posvečena njegovemu 70. rojstnemu dnevu, ki ga je praznoval pred dnevi. Odprtja se je udeležilo okoli sto ljubiteljev te umetnosti.