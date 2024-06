Razkrinkali slovenskega župana, ki je prijatelju »rihtal« posle

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitve nasprotja interesov župana Občine Komen Erika Modica. Ta se je s podpisom več dokumentov (naročilnic, odredb plačila računa in sklepa), ki so se nanašali na podjem oziroma posameznika, s katerim je v poslovnem stiku, znašel v okoliščinah nasprotja interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Erik Modic. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Komisija je postopek uvedla na podlagi junija 2023 prejete prijave, ki je vsebovala očitke, da župan podeljuje dela posamezniku, s katerim prijateljuje. V predhodnem preizkusu prijave je pridobila podatke in pojasnila Občine Komen ter oseb, na katere so se nanašali očitki.

Ugotovila je, da je Erik Modic v obdobju 2021 – 2023 podpisal več naročilnic in odredb plačila računa, ki so se nanašale na samostojnega podjetnika, v letu 2021 pa je podpisal tudi sklep o imenovanju določenega posameznika v občinsko komisijo. S tem poslovnim subjektom oziroma posameznikom pa je imel župan Občine Komen poslovni stik, saj je z njim v letu 2021 zasebno sklenil pogodbo za storitve gradbenega nadzora. Tovrstno zasebno poslovanje temelji na medsebojnem zaupanju v odnosu naročnik – izvajalec storitve, v konkretnem primeru dlje časa trajajočega sodelovanja, kar pomeni poslovni stik med županom in izvajalcem storitev.

Zasebni interes je vplival na nepristransko opravljanje javnih nalog

Zasebni interes osebe, s katero ima Erik Modic poslovne stike, je tako vplival na nepristransko izvajanje javnih nalog župana, s čimer se ustvarja najmanj videz nasprotja interesov. Bistvena elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov, sta dva in morata biti izpolnjena kumulativno:

- zasebni interes uradne osebe (ki pomeni (ne)premoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ta oseba ali njen družinski član osebne, poslovne ali politične stike, in

- obstoj okoliščin (poslovni stik), ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe.

Župan bi moral zaznati okoliščine nasprotja interesov

37. člen ZIntPK uradni osebi predpisuje dolžnost, da mora biti v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu je dolžna izogniti. V konkretnem primeru bi moral Erik Modic zaznati okoliščine nasprotja interesov in se jim izogniti tako, da bi pred sodelovanjem in odločanjem v zvezi s poslovanjem Občine Komen s konkretnim podjemom takoj prenehal z delom ter o okoliščinah pisno obvestil Komisijo, ki bi odločila o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov. Ker tega ni storil, mu je Komisija v prekrškovnem postopku izrekla tudi globo.

Komisija ponovno poudarja pomen doslednega izogibanja nasprotju interesov, saj gre pri tem za enega ključnih institutov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Komisija opozarja, da je od dokazanega nasprotja interesov do korupcije praviloma le še korak.