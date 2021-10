Raje kot na Everest je šel reševat prijatelje

Vanja Matijevec je alpinist zlate generacije slovenskih himalajcev. Njegov najodmevnejši dosežek je iz leta 1981, ko mu je s Frančkom Knezom uspelo po novi smeri doseči rob južne stene Lotseja, ki je dotlej veljala za nepreplezljivo. To je bil dotlej najtežji vzpon v Himalaji. Bil je tudi član legendarne odprave na Everest leta 1979, a se je vrhu odrekel, saj je odhitel na pomoč soplezalcem in dvema rešil življenje. V alpinizem ga je pripeljalo naključje. V mladih letih je delal v tovarni Color v Medvodah in med nočno izmeno mu je že izkušeni alpinist Jože Hočevar rad pripovedoval o dogodivšč...