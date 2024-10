Raj za ljubitelje piva (FOTO)

V središču Ljubljane, v spodnjih prostorih elegantnega paviljona Jurček na Gospodarskem razstavišču, je vrata odprla prava tradicionalna pivnica, v kateri sta se združili ljubezen do lokalnega piva in do okusnih pivniških jedi. V bogatem rustikalnem ambientu je družina Kaval Group spisala uvod v novo pivniško zgodbo sredi Ljubljane z večkrat nagrajeno Pivovarno Maister iz Kamnika.

Beer Belly Band je ves petkov večer držal v rokah taktirko in diktiral ritem polnjenja kozarcev, zbrano druščino ljubiteljev pivnic pa sta hudomušno nagovorila direktorica Kaval Groupa Dada Jerovšek ter Janez Skok, direktor Pivovarne Maister iz Kamnika.

Za glasbeno vzdušje je poskrbel Beer Belly Band.

Poudarila sta, da je preizkušen Maistrov jedilnik skrbno pripravljena zgodba združevanja kulinarike in piva, kjer ne manjka tudi čokoladna torta s pivom. Ob kulinaričnem pivskem vzdušju pa v Pivnici Maister pri Trubarjevi mami že v oktobru ne bo manjkalo organiziranih družabnih četrtkovih Maister večerov, koncertov, tekmovanj ter posebne kulinarične ponudbe tedna.

