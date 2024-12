Šest napak pri nakupu baterijskega hranilnika, ki vas lahko drago stanejo

Pri tem energetski svetovalci Termo Shop že opažajo nekaj ključnih napak oz. zmotnih prepričanj o novi tehnologiji, ki lahko vodijo tudi v izbiro neučinkovite ali celo neustrezne rešitve. Veliko gospodinjstev je zmotno prepričanih, da bo baterijski hranilnik omogočil popoln odklop od električnega omrežja. Čeprav hranilnik bistveno poveča vašo energetsko avtonomijo, načeloma ni zasnovan kot popolni nadomestek drugih virov energije.

Popolno neodvisnost omogočajo dodatni sistemi, kot so generatorji ali pa hranilniki z velikim številom modulov in posledično veliko kapaciteto, kar pa pomeni tudi visoke stroške investicije. Popolno neodvisnost od omrežja sicer trenutno dosegajo manjši bivalni vikendi z manjšo sončno elektrarno, ki niso priključeni na omrežje in v katerih prebivate zgolj občasno, ob koncih tedna.

Baterijski hranilnik je zasnovan in tudi najbolj učinkovit kot del hibridnega sistema skupaj s sončno elektrarno.

Naročnik oglasne vsebine je Termo Shop