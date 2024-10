Prvi avtobus je zaplenila vojska (FOTO)

Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja Magnet letos praznuje 20-letnico delovanja. Združuje lastnike in restavratorje starodobnih vozil. Člani društva organizirajo tudi različna srečanja oldtajmerjev in prireditve, svetujejo, izobražujejo in usposabljajo na področju restavriranja in sodelovanja na športnem področju.

Včlanjeni so tudi v Zvezo starodobnih vozil Slovenije, ki je članica mednarodne organizacije Fiva. Društvo organizira panoramske vožnje po Sloveniji in sodeluje pri njihovi pripravi, vsaj dve krožni vožnji na leto in vodeno razstavo starodobnih motornih koles in avtomobilov pa pripravi tudi po domačem Zasavju.

Najstarejše starodobno vozilo v Magnetu je motorno kolo iz leta 1926. FOTO: Arhiv Magnet

Saab, zvezdnik filma Poletje v školjki iz leta 1985 FOTO: Arhiv Magnet

Cestne in gorske dirke so se v Trbovljah začele po drugi svetovni vojni.

Dirka na Katarino

Začetki avtomobilske, motoristične in avtobusne dejavnosti v Zasavju segajo v prva leta 20. stoletja. Avtobusni prevozi so bili v Trbovljah in Zagorju omogočeni že pred 110 leti, med svetovnima vojnama pa so se začeli tudi v Hrastniku. Prvi trboveljski avtobus je bil rumeni saurer, ki pa ga je med prvo svetovno vojno zaplenila vojska in nikoli več vrnila. Cestne in gorske dirke so se v Trbovljah začele po drugi svetovni vojni, v 80. letih se je začel razvijati tudi motokros.

Društvo je tako v Zasavju kot zunaj regijskih meja bržkone najbolj znano po tradicionalni dirki starodobnikov za državno prvenstvo na Katarino. Vsakoletna tekma poteka na delu proge, na kateri so državna prvenstva potekala že od leta 1948. Tekmovanje se imenuje Memorial Mirka Bivica. Organizirajo ga vsako leto ob občinskem prazniku, obenem pa na startnem in ciljnem prizorišču na ogled postavijo nekaj starodobnikov.

Darilo častnemu članu je izročil predsednik društva. FOTO: Roman Turnšek

Člani imajo skupno kar 243 starodobnih vozil vseh modelov, vrst in starosti. Najti je oldtajmerje od fička, katrce in motornih koles do limuzin, terenskih vozil, avtodomov in traktorjev. Nekatera so registrirana in se je z njimi kljub častitljivim letom mogoče tudi peljati, med drugim tudi na dirko starodobnikov.

Najstarejše vozilo v društvu imata Franc in Andrej Malgaj, in sicer motorno kolo FDN 350, staro le dve leti manj kot 100 let. Med najstarejšimi starodobniki so poleg omenjenega kolesa še motorna kolesa in terenska vozila iz obdobja med letoma 1936 in 1942. V društveni zbirki imajo tudi pravo pravcato štirikolesno filmsko zvezdo. Marjan Kahne ima namreč starodobnika saaba 96 v4 iz leta 1971, sloviti avto iz filma Poletje v školjki iz leta 1985.

Nekaj članov se je na proslavo pripeljalo z oldtajmerji. FOTO: Roman Turnšek

243 starodobnikov imajo člani društva.

Računajo na mlade

Zadnja leta je predsednik društva Samo Guzej, ki je funkcijo prevzel od predhodnika Franca Malgaja, ob dvajsetletnici pa so prevetrili tudi prihodnje načrte. »Napovedovati za kaj daleč naprej v prihodnost, sploh za naslednjih 20 let, je zelo težko. So pa načrti seveda okrepiti kulturno dediščino starodobništva v Zasavju in spodbuditi mlade, da bi jih te stvari še bolj zanimale. Še posebno ker elektrika vse bolj spodriva staro dediščino, ki bo mogoče čez pet ali šest let res stara in jo bomo morali res krepko, krepko ohranjati, da bodo mladi sploh vedeli, kako so avtomobili vozili včasih,« strne.

Ob 20-letnici so podelili priznanja. FOTO: Roman Turnšek

Da je društvo v zdajšnjih rokah na dobri poti, pa meni Franc Malgaj, ki so mu ob okrogli obletnici delovanja podelili naziv častnega člana. Med drugim so priložnost začinili s humorjem: podarili so mu uokvirjeno karikaturo njegove podobe iz mlajših let. »Malo so me presenetili. Mislil sem, da bo slika iz zdajšnjih časov, so mi pa dali mlajšo. Pa nič zato, bo marsikdo videl, da sem bil že kot mlad tako aktiven,« pravi.

Na prireditvi so podelili tudi nekaj priznanj za članstvo in dolgoletno delo. Društvo je ob okroglem jubileju izdalo brošuro o zgodovini društva, v sliki in besedi pa sta dodana seznama starodobnih vozil in najstarejših vozil članov.