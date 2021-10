Prva Radečanka praznovala sto let

Po občini se je popeljala z avtobusom, ob županu sekretar RK Vlado Marot.

Posebna ura in velika penina

Čeprav življenje do nje ni bilo vselej prijazno, je od nekdaj zelo dobrovoljna gospa.

oktobra ima rojstni dan.

S sestro imava lepe spomine na najstniška leta, ko nama je šivala lepe oblekice in vse drugo. Tudi za mnoge druge je kaj popravila, če je bilo treba.

je na dan, ko je praznovala okrogli 100. rojstni dan, doma pred hišo na Titovi cesti, pod brajdo, nestrpno čakala župana občine Radečein druge goste. Res so prišli, natančneje pripeljali so se z avtobusom, s katerim so jubilantko popeljali na kratek izlet po občini, s čimer je župan izpolnil obljubo, ki jo je Rodičevi dal lani, ko je praznovala 99. rojstni dan.Šofer avtobusaje prvo občanko Radeč, ki je dočakala sto let, najprej peljal do nove ribiške vasice v Hotemežu, da si je lahko ogledala najnovejšo turistično pridobitev občine. Zatem so stoletnico in nekaj njenih najbližjih popeljali še na Svibno, tam sta Kavšek in njegov sinv roke vzela harmoniko in bariton in veselo zaigrala, saj sta oba muzikanta. Sledila je vožnja nazaj v Radeče, kjer so pri Splavarju oziroma Savosu jubilantko že čakale radeške mažoretke.Rodičeva navdušenja nad vsem, kar so ji pripravili, ni skrivala. Sledila so iskrena voščila, najprej župana Režuna, ta ji je podaril prav posebno uro. Veliko steklenico penine ji je podaril poslanec, voščili so ji tudi podžupanpa, sekretar Območnega združenja Rdečega križa (RK) Laško-Radeče, predsednik krajevne organizacije RKin tajnica, predsednik Krajevne skupnosti Radečeter predsednik Društva upokojencev Radečes tajnicoFani Rodič se je rodila v veliko družino osmih otrok. Njena mama je bila doma iz Brunške Gore, oče pa iz Sevnice. Bil je kovač, doma so imeli kovačijo. Žal je danes Fani edina še živa. Očeta je izgubila že zelo zgodaj, ko je štela komaj 11 let. Tudi zato se je kmalu, že pri šestnajstih, zaposlila pri, kjer so imeli nekaj časa tudi vinotoč. Pozneje se je zaposlila pri trgovcu, bila je tudi v Prevzgojnem domu ter v Peti, pozneje Sopoti. Zdaj je že več kot pol stoletja v pokoju, že 47 let je vdova. Čeprav življenje do nje ni bilo vselej prijazno, je od nekdaj zelo dobrovoljna gospa. In takšna je ostala vse do danes. Ima dve hčerki,in, vnuka in dve vnukinji pa tudi dva pravnuka. Še pred desetimi leti, pri devetdesetih, je rada in veliko šivala, zdaj tega ne zmore več.»S sestro imava lepe spomine na najstniška leta, ko nama je šivala lepe oblekice in vse drugo. Tudi za mnoge druge je kaj popravila, če je bilo treba. Prav tako je rada kuhala in doma nas je vedno čakalo kosilo. Zdaj tu in tam skuha le še kaj malega zase. Še vedno pa zelo rada in veliko bere, čeprav z očali. Tako knjige kot tudi časopisi so od nekdaj pri hiši. Tudi Slovenske novice, na katere je naročena od samega začetka,« nam pove njena hčerka Darja. Kot še razkrije, Fani tudi zelo rada karta ter igra človek, ne jezi se. »V tem je res dobra in običajno nas vse premaga,« nam v smehu razkrije njena hči.Fani pa nam je ob slovesu dejala: »Presrečna sem in vsem se najlepše zahvaljujem za vsa presenečenja in darila.« Prisotni so ji obljubili, da se čez leto dni znova snidejo. Vse najboljše in da bi nas še dolgo brala, pa naši dolgoletni naročnici želimo tudi v našem uredništvu.