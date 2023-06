Proslavili so ljubezen ter poslušali Majo Keuc in Uroša Perića (FOTO)

Zavod za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur je na gradu Negova pripravil tradicionalno prireditev, na kateri so proslavili ljubezen.

Pestro dvodnevno dogajanje, med katerim so obiskovalci razvajali čute z vrhunsko penino in odlično hrano, si ogledali razstavo Likovnega društva Gornja Radgona Objem, instalacijo Tabuji ljubezni in prisluhnili pogovoru Tonje Jelen s pesnico, prevajalko ter doktorico angleške in ameriške književnosti Kristino Kočan, so začinili nastopi vrhunskih glasbenikov, kot so Maja Keuc - Amaya, Uroš Perić - Perry in Dominik Bagola - Balladero. Vsekakor ne gre prezreti niti Družinskega popoldneva z odprtjem razstave ilustratorke Urške Kozak, otroške delavnice, koncerta etno folk skupine Bosi in podobno.

Seveda ni šlo brez Steyerjeve penine, ki jo je ponujala Magda Steyer. FOTO: Oste Bakal

Oživili stare stole

Vstop na negovsko grajsko dvorišče je bil brezplačen. Predstavili so se številni domači ponudniki penin, kot so Radgonske gorice, Hiša penin Frangež, Vinogradništvo Kolarič, Steyer vina, Vina Tempus, Vina Fleisinger, Puklavec Family Wines in Eko vino Šoster. Ob vrhunski kapljici s tisoče mehurčki so lahko številni obiskovalci uživali v okusih jedi, ki jih je pripravil chef Aleksander Urošević iz RG bistroja Gornja Radgona. Lepo si je bilo ogledati tudi razstavo Lovskega društva Gornja Radgona, katerega člani so se odzvali na povabilo zavoda Rastišče in se vključili v projekt Radgona brez odpadkov. Stare stole so oživili za vnovično uporabo po mestu ter odvržena oblačila napeli kot platno in na njih ustvarili prav posebne slike. Skupinska instalacija je imela naslov Tabuji ljubezni, ob tej pa so razstavili še glinene skulpture članice Ivanke Lehner ter lesene skulpture Primoža Vrbančiča.

Velja omeniti, da so obiskovalci ob koncu prvega glasbenega dneva uživali tudi v predstavi z ognjem.