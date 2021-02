Prispelo je cepivo AstraZenece, znano tudi, komu je namenjeno

Skrbi, da bi zmanjkalo hitrih testov, ki so po novem obvezni za obratovanje trgovin in dejavnosti, ki so se z vladnim odlokom danes lahko odprle, so odveč. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je med obiskom v Tolminu dejala, da je država naročila pol milijona testov, nekateri izvajalci pa so teste nabavljali izven javnega naročila in še vedno imajo to možnost. Povedala je, da je danes v Slovenijo prispela napovedana pošiljka cepiv AstraZeneca, ki pa bo namenjena mlajšim od 65. Takšno odločitev je sprejela posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ.



Podatkov o tem, koliko odmerkov je prispelo v državo, sekretarka ni imela. V začetku tedna je bilo rečeno, da bo Slovenija dobila 15.000 odmerkov, kasneje pa je bilo rečeno, da bo v paketu 9600 odmerkov. Odgovorila je na vprašanje, ali so na vrsto za cepljenje že prišli šolniki in zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Odvrnila je, da še ne, da je interes, da se z dodatnimi odmerki zaščitijo tisti, pri katerih se pričakuje, da bo potek bolezni težji. Odločilni meseci

Magajnetova je na vprašanje, ali bodo zdaj s PCR-metodo preverjali vse tiste, ki bodo pozitivni na hitrih testih, dejala, da le tiste, pri katerih obstaja resen dvom o okuženosti. Odgovarjala je še na vprašanja o sproščanju ukrepov in dejala, da vsako sproščanje prinaša tveganja, a da je prepričana, da bomo ustrezno ravnali in da nam bo cepljenje omogočilo prejšnjo vrnitev v normalno življenje. Meni, da moramo biti previdni še vsaj dva ali tri mesece in da si ne smemo zatiskati oči, da drugih različic virusa v Sloveniji ne bo. Je pa po njenem pomembno, da pridejo k nam čim kasneje, saj se je v spomladanskih časih lažje boriti z epidemijo.



