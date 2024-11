Pripravljeni na veliki skok k sosedom

Družba LUNOS GmbH iz Berlina, ki je z več kot 65-letnimi izkušnjami pionirka in vodilna proizvajalka v industriji prezračevanja, je oktobra lani v Sloveniji ustanovila hčerinsko podjetje LUNOS d.o.o. To se je v zgolj letu dni uveljavilo kot edini zastopnik za originalne LUNOS prezračevalne sisteme v Sloveniji, ki jih pri nas sicer poznamo že več kot 16 let. Družba uspešno sledi visokemu povpraševanju z odpiranjem novih poslovnih enot in širitvijo dejavnosti v jadranski regiji.

Naročnik oglasne vsebine je Lunos d.o.o.