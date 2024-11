Pripravite kape in plašče! Del Slovenije pobelil sneg (FOTO in VIDEO)

Kranjsko Goro je danes prekrila prva, sicer bolj skopa pošiljka snega. Tanjše bele odeje so se razveselili tudi v Planici.

Kako pa bo v prihodnjih dneh? Jutri bo večinoma jasno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, v prevetrenih delih Primorske okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem ob šibki burji do 15 °C.

Snega vremenoslovci za prihodnje dni ne napovedujejo, naslednja pošiljka na Gorenjskem pa bi po napovedih lahko zapadla že prihodnji teden.

Napovedni modeli sicer letos za nas ne napovedujejo bogatih snežnih padavin. Napoved UKMO, recimo, predvideva šibkejšo snežno sezono za večino Evrope. Večji del Evrope naj bi prejel manj padavin kot običajno, z izjemo nekaterih severnih delov. December naj bi bil snežno skromnejši, medtem ko januar ne bo prinesel večjih sprememb.

Kranjsko Goro je pobelil sneg. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

V Kranjski Gori sicer z veseljem napovedujejo zimske radosti, saj imajo lesene hiške že pripravljene za zimski sejem. Napovedujejo čarobno zimsko pravljico, ki bo ogrela srca obiskovalcev.

