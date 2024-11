Meteorologi razkrili, koliko snega pričakujejo v Evropi

Objavljene so bile nove napovedi za snežne padavine v Evropi to zimo. Na vremenske razmere bo vplivalo periodično ohlajanje površinske temperature oceanov, poznano kot La Niña, ki se običajno ponavlja vsakih eno do tri leta, poroča Severe Weather.

V primerjavi z napovedmi, objavljenimi prejšnji mesec, novi podatki kažejo povečanje snežnih padavin v delih ZDA, južne Kanade in Evrope. Napoved je oblikovana na podlagi projekcij Evropskega centra za srednjeročne in dolgoročne napovedi (ECMWF) ter podobnega britanskega modela (UKMO).

Sneg v Evropi pod povprečjem, več v Severni Ameriki

La Niña zaradi svoje geografske oddaljenosti neposredno ne vpliva na Evropo, ampak predvsem na Severno Ameriko. Zaradi nje pričakujejo nižje temperature in zimske nevihte iz polarnih regij, ki bodo dosegle severne in severozahodne predele ZDA. Na južnem delu ZDA pa je pričakovano toplejše in bolj suho zimsko vreme.

Bomo to zimo kidali manj? FOTO: Maria Sbytova/shutterstock

Vzhodna Kanada kaže večjo verjetnost za snežne padavine. Po napovedih ECMWF bi bile padavine v Evropi večinoma pod povprečjem, čeprav se pričakuje rahlo povečanje snega nad srednjo in zahodno Evropo v primerjavi s prejšnjo napovedjo.

December in januar s podpovprečnimi padavinami

V Skandinaviji bi lahko prišlo do povečanih snežnih padavin zaradi sistema nizkega zračnega tlaka in vpliva zračnih tokov. Najnovejša napoved za december predvideva manj padavin kot običajno na večjem delu evropskega kontinenta, podobno tudi januarja. V februarju sicer napovedujejo sneg, vendar spet v količinah pod povprečjem.

Za snežne vragolije se bo verjetno treba odpraviti na višje lege. FOTO: dezy/Shuttertsock FOTO:

Marec naj bi prinesel manj snežnih padavin, razen na določenih osrednjih in južnih območjih, kjer je možna zgodnji pomladni pojav snega.

Šibka snežna sezona v večini Evrope

Tudi napoved UKMO je podobna, saj predvideva šibkejšo snežno sezono za večino Evrope. Po napovedih bo večji del Evrope prejel manj padavin kot običajno, z izjemo nekaterih severnih delov. December naj bi bil skromnejši glede padavin, medtem ko januar ne bo prinesel večjih sprememb v primerjavi s prejšnjim mesecem.

Februar bi lahko prinesel normalne, morda celo nadpovprečne padavine, zlasti v zahodnih Alpah. Za marec napovedujejo manj padavin v zgodnji pomladi, razen na severu, povzema SWE.